Wisła Kraków – Podbeskidzie Bielsko-Biała 🇵🇱 Typy, kursy (22.10.2022)

Ciekawie zapowiada si臋 drugi sobotni mecz w I lidze. Wis艂a Krak贸w podejmuje Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a. Oba kluby chc膮 wr贸ci膰 do Ekstraklasy, ale oba p贸ki co do艣膰 zawodz膮. Ostatnio jednak w znacznie lepszej formie “G贸rale”. Kto b臋dzie g贸r膮 przy Reymonta?

Wis艂a Krak贸w – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a zapowied藕 (sobota, 17:30)

Bia艂a Gwiazda od d艂u偶szego czasu nie mo偶e wygra膰 w lidze. W tym momencie ich seria trwa ju偶 siedem mecz贸w. W tym czasie cztery razy przegrali i tylko trzykrotnie remisowali. Fatalny wynik, jak na dru偶yn臋, kt贸ra mia艂a ekspresem wr贸ci膰 do Ekstraklasy. Zwolnienie Jerzego Brz臋czka nie odmieni艂o krakowian, jak na pstrykni臋cie palcem. Teraz kolejny nie艂atwy rywal, a jedynym pozytywem jest awans w Pucharze Polski. Wis艂a Krak贸w wyeliminowa艂a lidera ligi – Puszcz臋 Niepo艂omice.

Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a zanotowa艂o s艂aby start w sezon. Ostatnio jednak nie przegrywa. Dwie wygrane i trzy remisy, a wi臋c seria pi臋ciu gier bez pora偶ki, jak wida膰 daje dobre wra偶enie o ich formie. Ekipa Dariusza 呕urawia wygl膮da lepiej, ni偶 to mia艂o miejsce przed jego zatrudnieniem. Co ciekawe nied艂ugo popracowa艂 pod Klimczokiem jego asystent – Grzegorz Mokry – kt贸ry trafi艂 do Miedzi Legnica.

Wis艂a Krak贸w – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Wis艂a wygra, kurs: 1.98

Remis, kurs: 3.80

Podbeskidzie wygra, kurs: 4.30

Wis艂a Krak贸w – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnany mecz, ale z bramkami po obu stronach.

Nasze typy Obie strzel膮 1,80 ZAGRAJ

ZAGRAJ Remis 3,80 ZAGRAJ

Wis艂a Krak贸w – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a fakty meczowe

Spotkanie 11. dru偶yny z 贸sm膮 w pierwszoligowej tabeli. Obie ekipy dziel膮 dwa punkty: 19 do 21 na korzy艣膰 go艣ci

Wis艂a Krak贸w w lidze nie wygra艂a siedmiu kolejnych mecz贸w – cztery pora偶ki i trzy remisy

Podbeskidzie nie przegra艂o pi臋ciu kolejnych gier – dwa zwyci臋stwa i trzy remisy

Ostatnie spotkanie tych ekip o stawk臋 to kwiecie艅 2021, gdy Podbeskidzie wygra艂o 2:0, a po chwili spad艂o z ligi

