🇮🇱 Maccabi Haifa – Benfica 🇵🇹 Typy, kursy (2.11.2022)

Maccabi Haifa ma szans臋 zapewni膰 sobie szans臋 na gr臋 w Lidze Europy. By tak si臋 jednak sta艂o Izraelczycy musz膮 wywalczy膰 cho膰by jeden punkt w starciu z Benfik膮.聽

Maccabi Haifa – Benfica zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Maccabi Haifa wygra艂o w obecnej edycji Ligi Mistrz贸w tylko jedno spotkanie, jednak w艂a艣nie zwyci臋stwo odniesione w meczu z Juventusem mo偶e okaza膰 si臋 kluczowe w kwestii dalszej przygody Izraelczyk贸w w europejskich pucharach. Gospodarze mog膮 by膰 wyj膮tkowo zmotywowani, by powalczy膰 w 艣rod臋 cho膰by o remis, bowiem taki wynik mo偶e zapewni膰 im udzia艂 w rundzie play-off Ligi Europy.

Utrudni膰 to zadanie gospodarzom postara si臋 jednak Benfica, kt贸ra w tym sezonie dwukrotnie okaza艂a si臋 lepsza od Juventusu, dzi臋ki czemu zapewni艂a sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrz贸w. Zesp贸艂 z Lizbony mo偶e jeszcze powalczy膰 o pierwsze miejsce w grupie, ale by mie膰 na to szanse konieczne b臋dzie zdobycie przynajmniej jednego punktu w starciu z Maccabi.

Maccabi Haifa – Benfica nasze typy

Mimo wszystko spodziewamy si臋, 偶e to go艣cie zgarn膮 w 艣rod臋 pe艂n膮 pul臋 punkt贸w.

Nasze typy Benfica wygra 2 z艂 Zgarnij 200 z艂

Maccabi Haifa – Benfica kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie specjaln膮 promocj臋, w kt贸rej gracz za postawione 2 z艂 mo偶e zgarn膮膰 200 z艂 przy zwyci臋stwie Benfiki. Jak do niej do艂膮czy膰?

Nale偶y dokona膰 rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tu偶 przy rejestracji na Superbet -> TUTAJ Wp艂aci膰 50 z艂 na konto g艂贸wne. Zagra膰 za 2 z艂 z konta g艂贸wnego na zwyci臋stwo Benfiki ze standardowej oferty bukmachera.

Regulamin promocji jest dost臋pny TUTAJ.

Maccabi Haifa – Benfica fakty meczowe

Maccabi wygra艂o tylko jedno ze swoich pi臋ciu dotychczasowych spotka艅 w tej edycji Ligi Mistrz贸w

Benfica nie przegra艂a jeszcze w tym sezonie 偶adnego spotkania

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 pewnym zwyci臋stwem Benfiki

Maccabi Haifa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Maccabi Haifa – Ashdod 3:1

PSG – Maccabi Haifa 7:2

Kiryat Shamona – Maccabi Haifa 2:3

Maccabi Haifa – Hapoel Hardera 1:0

Maccabi Haifa – Juventus 2:0

Benfica – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Benfica – Chaves 5:0

Benfica – Juventus 4:3

FC Porto – Benfica 0:1

Caldas – Benfica 1:2 (1:1)

Benfica – Rio Ave 4:2

