Borussia Dortmund – Bochum 🇩🇪 Typy, kursy (05.11.2022)

Jedno z sobotnich spotka艅 Bundesligi. Oba zespo艂y z Zag艂臋bia Ruhry, ale nawet przy derbowym klimacie faworyt jest jasny. Borussia Dortmund ma tutaj obowi膮zek wygra膰 i zgarn膮膰 trzy punkty do ligowej tabeli.

Borussia Dortmund – Bochum zapowied藕 (sobota, 15:30)

Po ligowej pora偶ce z Unionem Berlin, Borussia Dortmund wzi臋艂a si臋 do roboty. W Bundeslidze rozbili Stuttgart 5:0 i pokonali Eintracht 2:1 na wyje藕dzie. W Lidze Mistrz贸w remisy z Citizens oraz Kopenhag膮, a w Pucharze Niemiec 艂atwe 2:0 z Hannoverem. Teraz pora na kolejny krok w lidze. Do Dortmundu przyje偶d偶a przedostatnie Bochum i obowi膮zkiem gospodarzy b臋dzie tutaj wygra膰 bez wi臋kszych k艂opot贸w. Tym bardziej 偶e rywale tragicznie graj膮 na wyjazdach.

Jako si臋 rzek艂o – Bochum to ostatnia dru偶yna w tabeli wyjazdowej. Mowa jednak o ekipie, kt贸ra… nie zdoby艂a jeszcze punkt贸w w delegacji. Sze艣膰 mecz贸w i sze艣膰 pora偶ek. Jak to wygl膮da: 0:4 z Wolfsburgiem, 1:4 ze Stuttgartem, 0:4 z Lipskiem, 1:3 z Schalke, 0:1 z Freiburgiem, 2:3 z Hoffenheim. Paradoksalnie najbli偶ej by艂o z trzecim Freiburgiem. Jednak nadal bardzo daleko do punkt贸w. Teraz tak偶e nie zanosi si臋 na jak膮kolwiek zdobycz.

Borussia Dortmund – Bochum kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Dortmund, kurs: 1.25

Remis, kurs: 7.00

Bochum, kurs: 10.00

Borussia Dortmund – Bochum nasze typy

Stawiamy na zdecydowane zwyci臋stwo BVB.

Nasze typy Dortmund powy偶ej 2,5 bramki 1,90 Zagraj!

Zagraj! Youssoufa Moukoko strzeli 2,10 Zagraj!

Borussia Dortmund – Bochum fakty meczowe

Spotkanie czwartej z 17. ekip膮 Bundesligi. Obie dru偶yny dzieli 15pkt: 22 do 7 na korzy艣膰 gospodarzy

Borussia Dortmund u siebie zgarn臋艂a 13pkt w sze艣ciu meczach, bilans: 4-1-1

Bochum na wyjazdach przegra艂o wszystkie sze艣膰 gier

W ubieg艂ym sezonie Bochum wygra艂o w Dortmundzie 4:3

