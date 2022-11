🇲🇽 Meksyk – Szwecja 🇸🇪 Typy, kursy (16.11.2022)

Dla nas to bardzo wa偶ny mecz towarzyski. Meksyk gra ostatni sparing przed mundialem, a ich rywalem by艂y przeciwnik bia艂o-czerwonych w walce o turniej w Katarze. Kto b臋dzie g贸r膮 w 艣rodowy wiecz贸r?

Meksyk – Szwecja zapowied藕 (艣roda, 20:30)

W Gironie pojedynek ekip, z kt贸rych tylko pierwsza b臋dzie gra艂a na mundialu w Katarze. Zapewne Meksyk nieprzypadkowo wybra艂 Szwed贸w na swoich rywali. Uzna艂, 偶e b臋d膮 najlepiej imitowa膰 pierwszego przeciwnika podczas mistrzostw 艣wiata – Polsk臋. Meksyk b臋dzie mia艂 okazje przetestowa膰 Skandynaw贸w w ostatnim sparingu przed mundialem i zobaczy膰 z kim wygrali Polacy w marcowych bara偶ach.

Szwecja odk膮d przegra艂a fina艂 bara偶y, znajduje si臋 w s艂abej formie. W Lidze Narod贸w pokonali tylko S艂oweni臋, z kt贸r膮 w rewan偶u zremisowali. Poza tym a偶 cztery pora偶ki i finalnie spadli do dywizji C. Kr贸tko m贸wi膮c to fatalny rok dla kadry Trzech Koron. Przed nimi przedostatni mecz, bowiem za kilka dni zagraj膮 jeszcze jeden sparing – z Algieri膮.

Meksyk – Szwecja kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Meksyk, kurs: 2.20

Remis, kurs: 3.25

Szwecja, kurs: 3.40

Meksyk – Szwecja nasze typy

Stawiamy na przynajmniej dwa gole w tym meczu. Liczymy, 偶e wpadn膮 z obu stron.

Nasze typy Powy偶ej 1,5 bramki 1,40 Zagraj!

Zagraj! Obie strzel膮 1,90 Zagraj!

Meksyk – Szwecja fakty meczowe

Mecz towarzyski, kt贸ry odb臋dzie si臋 w katalo艅skiej Girnie

Meksyk za kilka dni rozpoczyna mundial, meczem z Polsk膮

Szwecja nie awansowa艂a na mistrzostwa – przegra艂a z Polsk膮 w bara偶ach

Ostatni pojedynek tych ekip to faza grupowa mundialu w Rosji. Wtedy Szwecja wygra艂a 3:0, ale obie ekipy awansowaly do 1/8 fina艂u, m.in. kosztem Niemc贸w

