🇲🇽 Meksyk – Polska 🇵🇱 Typy, kursy (22.11.2022)

Przed nami pierwszy mecz reprezentacji Polski na mistrzostwach 艣wiata w Katarze. “Bia艂o-Czerwoni” zagraj膮 we wtorkowe popo艂udnie na Stadium 974 z Meksykiem. W jakim stylu pi艂karze Czes艂awa Michniewicza rozpoczn膮 wielk膮 imprez臋?

Meksyk – Polska zapowied藕 (wtorek, 17:00)

Wielu kibic贸w czy ekspert贸w nie ma w膮tpliwo艣ci. Wtorkowy mecz z Meksykiem mo偶e odegra膰 bardzo wa偶n膮 rol臋 w kontek艣cie walki o awans do fazy pucharowej. “Bia艂o-Czerwoni” podchodz膮 do tego pojedynku po rozegraniu meczu kontrolnego z Chile, kt贸ry zako艅czy艂 si臋 skromnym zwyci臋stwem reprezentacji Polski po trafieniu Krzysztofa Pi膮tka. Wiele do 偶yczenia pozostawia艂a postawa naszych zawodnik贸w na murawie.

Meksyk r贸wnie偶 rozegra艂 kontrolne spotkanie w 艣rodowy wiecz贸r, mierz膮c si臋 ze Szwecj膮. Mecz obu ekip zako艅czy艂 si臋 zwyci臋stwem Szwed贸w 2:1, ale trzeba zaznaczy膰, 偶e Meksyk d艂u偶ej utrzymywa艂 si臋 przy pi艂ce oraz stworzy艂 sobie wi臋cej sytuacji bramkowym i wykona艂 wi臋cej celnych strza艂贸w od rywala.

Meksyk – Polska nasze typy

Korzystamy z atrakcyjnej promocji, kt贸r膮 przygotowa艂 bukmacher Superbet

Meksyk – Polska kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie specjaln膮 promocj臋, w kt贸rej gracz za postawione 2 z艂 mo偶e zgarn膮膰 400 z艂 przy bramce reprezentacji Polski. Jak do niej do艂膮czy膰?

To nie wszystko. Za ka偶dy gol Roberta Lewandowskiego otrzymamy 50 z艂.

Meksyk – Polska fakty meczowe

Meksyk wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Polska wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Meksyk traci艂 gola

Meksyk pi臋膰 ostatnich spotka艅

Meksyk – Szwecja 1:2

Meksyk – Irak 4:0

Kolumbia – Meksyk 3:2

Peru – Meksyk 0:1

Meksyk – Paragwaj 0:1

Polska pi臋膰 ostatnich spotka艅

Polska – Chile 1:0

Walia – Polska 0:1

Polska – Holandia 0:2

Polska – Belgia 0:1

Holandia – Polska 2:2