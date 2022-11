🇩🇰 Dania – Tunezja 🇹🇳 Typy, kursy (22.11.2022)

Czy Du艅czycy, kt贸rzy ju偶 wielokrotnie pokazywali, 偶e w rywalizacji z najlepszymi potrafi膮 by膰 gro藕ni, rozpoczn膮 mistrzostwa 艣wiata od zwyci臋stwa?聽

Dania – Tunezja zapowied藕 (wtorek, 14:00)

W przeciwie艅stwie do niekt贸rych dru偶yn Starego Kontynentu bior膮cych udzia艂 w katarskim mundialu, Du艅czycy mog膮 ca艂kiem dobrze wspomina膰 tegoroczne rozgrywki Ligi Narod贸w. Ekipa ze Skandynawii zaj臋艂a bowiem drugie miejsce w grupie i udowodni艂a swoj膮 wy偶szo艣膰 nad chocia偶by Francj膮 czy Austri膮. Niewiele zabrak艂o tak偶e do zdetronizowania Chorwacji i awansu do fina艂owej czw贸rki.

Dani臋 sta膰 jednak na wiele, o czym przekonali艣my si臋 podczas poprzednich mistrzostw Europy. Czy teraz ponownie maj膮 oni szanse sta膰 si臋 sensacj膮 turnieju? Wydaje si臋, 偶e nie powinni mie膰 problemu z odniesieniem zwyci臋stw nad Tunezj膮 i Australi膮, a bior膮c uwag臋 najnowsz膮 histori臋, r贸wnie偶 reprezentacja Tr贸jkolorowych nie wydaje si臋 by膰 poza zasi臋giem.

Dania – Tunezja nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa Du艅czyk贸w.

Nasze typy Dania 1.65 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 2.25 Zagraj

Dania – Tunezja kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Danii, kurs: 1.65

remis, kurs: 3.80

wygrana Tunezji, kurs: 6.0

Dania – Tunezja fakty meczowe

Dania wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Tunezja wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Obie dru偶yny mierzy艂y si臋 raz w historii. W 2002 roku Dania wygra艂a 2:1

Dania – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Dania – Francja 2:0

Chorwacja – Dania 2:1

Dania – Austria 2:0

Dania – Chorwacja 0:1

Austria – Dania 1:2

Tunezja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Iran – Tunezja 0:2

Brazylia – Tunezja 5:1

Tunezja – Komory 1:0

Japonia – Tunezja 0:3

Chile – Tunezja 0:2