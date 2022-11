🇨🇷 Kostaryka – Niemcy 🇩🇪 Typy, kursy (1.12.2022)

Przed nami spotkanie, kt贸re rozstrzygnie o losach awansu z grupy E mistrzostw 艣wiata. Czy Niemcy dope艂ni膮 formalno艣ci i zamelduj膮 si臋 w kolejnej rundzie?

Kostaryka – Niemcy zapowied藕 (czwartek, 20:00)

Po bolesnej pora偶ce z Hiszpani膮, Kostaryka sprawi艂a niema艂膮 niespodziank臋 i w drugim meczu pokona艂a Japoni臋. Ten wynik zupe艂nie wywr贸ci艂 do g贸ry nogami losy rywalizacji w grupie E, gdy偶 umo偶liwi艂 Niemcom utrzymanie si臋 w grze o awans. Szanse Japo艅czyk贸w spad艂y natomiast drastycznie.

Kostaryka wci膮偶 zachowuje szanse na to, by zameldowa膰 si臋 w fazie pucharowej, jednak aby osi膮gn膮膰 sw贸j cel, Kostarykanie musz膮 wywalczy膰 przynajmniej jeden punkt w meczu z Niemcami. Wydaje si臋, 偶e b臋dzie to niezwykle trudne, tym bardziej, 偶e nasi zachodni s膮siedzi, chc膮c marzy膰 o awansie, musz膮 w czwartek wygra膰.

Kostaryka – Niemcy nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa Niemc贸w.

Nasze typy Obie strzel膮 - nie 1.65 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.33 Zagraj

Kostaryka – Niemcy kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Kostaryki, kurs: 21.0

remis, kurs: 10.0

wygrana Niemiec, kurs: 1.12

Kostaryka – Niemcy fakty meczowe

Kostaryka straci艂a najwi臋cej goli ze wszystkich dru偶yn, kt贸re rozegra艂y dwa mecze na mundialu

Niemcy wygrali tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Kostaryka przegra艂a tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Kostaryka – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Japonia – Kostaryka 0:1

Hiszpania – Kostaryka 7:0

Kostaryka – Nigeria 2:0

Uzbekistan – Kostaryka 1:2

Korea Po艂udniowa – Kostaryka 2:2

Niemcy – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Hiszpania – Niemcy 1:1

Niemcy – Japonia 1:2

Oman – Niemcy 0:1

Anglia – Niemcy 3:3

Niemcy – W臋gry 0:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Kamerun – Brazylia