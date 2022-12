Brighton – Arsenal. Typy, kursy (31.12.2022)

Ostatni mecz Premier League w tym roku kalendarzowym. Brighton kontra Arsenal to pojedynek trenerów na fali: Roberto De Zerbi kontra Mikel Arteta. Faworytem oczywiście ten drugi, który prowadzi obecnie lidera rozgrywek.

Brighton – Arsenal zapowiedź (sobota, 18:30)

Brighton ze zmiennym humorem. Do grania wrócili 21 grudnia, gdy sensacyjnie odpadli z EFL Cup po rzutach karnych z Charltonem. Odpadnięcie tym bardziej bolesne, gdy w poprzedniej rundzie wyeliminowali Arsenal, a potem sami dali się ograć trzecioligowcowi. Do Premier League wrócili jednak w dobrym stylu, pokonując 3:1 Southampton. Ekipa De Zerbiego lepiej jednak spisuje się poza domem, niż u siebie i to może być jedyne małe zmartwienie przed spotkaniem z liderem.

Arsenal ograł West Ham 3:1 w pierwszym meczu po przerwie mundialowej i kontynuuje swoją świetną domową serię. Na wyjazdach jest nieco gorzej, ale trudno bilans 6-1-1 uznać za słaby czy nawet dobry, gdyż jest po prostu kapitalny. Stąd też obecny wynik i ledwie pięć straconych punktów od początku sezonu. Nie ma jednak wątpliwości, że dla podopiecznych Artety będzie to trudniejszy sprawdzian, a przynajmniej tak to się zapowiada, niż wspomniane spotkanie z Młotami. Teraz rywalem Brighton, który jest w szeroko pojętej czołówce.

Brighton – Arsenal kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował następujące kursy na ten mecz:

Brighton wygra, kurs: 3.50

Remis, kurs: 3.50

Arsenal wygra, kurs: 2.15

Brighton – Arsenal nasze typy

Stawiamy na gole z obu stron, jednak z naciskiem na trafienia po stronie gości z Londynu.

Nasze typy Obie strzelą 1,67 Zagraj

Zagraj Powyżej 2,5 bramki 1,80 Zagraj

Brighton – Arsenal fakty meczowe

Pojedynek siódmej drużyny z liderem tabeli. Oba zespoły dzieli 16pkt: 24 do 40 na korzyść gości

Brighton u siebie zdobyło zaledwie 11pkt w siedmiu meczach

Arsenal na wyjazdach ma bilans 6-1-1

Brighton w tym sezonie pokonał Arsenal na Emirates w EFL Cup 3:1 w listopadzie

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Manchester City – Everton (sobota)