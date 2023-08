Gdzie i o której obejrzeć mecz Manchester City – Sevilla?

W środę Manchester City zmierzy się z Sevillą w walce o Superpuchar Europy. Faworytem tego starcia jest oczywiście triumfator Ligi Mistrzów. Czy Obywatele sięgną po kolejny triumf z rzędu? Sprawdź gdzie obejrzeć spotkanie Manchester City – Sevilla i o której się zacznie.

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Sevilla. Transmisja w TV

Mecz Manchesteru City z Sevillą będzie można obejrzeć na Polsat, Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1.

O której Manchester City zagra z Sevillą?

Mecz o Superpuchar Europy między Manchesterem City, a Sevillą odbędzie się 16 sierpnia o 21:00. Spotkanie odbędzie się na Georgios Karaiskakis Stadium w Pireusie. Obywatele są faworytami do zwycięstwa. Zwycięzcę Ligi Mistrzów, a Ligi Europy dzieli różnica klas i jeśli The Citizens nie złapią szybko czerwonej kartki, to możemy być świadkami mocno jednostronnego spotkania. Kurs na zwycięstwo mistrza Anglii w meczu z Sevillą wynosi 1.39.

Zachęcam także do zapoznania się ze szczegółową analizą spotkania Manchester City – Sevilla, gdzie znajdziecie typy bukmacherskie od naszych ekspertów. Sprawdź zbiór wszystkich transmisji piłkarskich na ten tydzień.