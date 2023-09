Wielcy piłkarze wciąż pozostają bez klubów

Letnie okienko transferowe zostało już zamknięte. Niektórzy znani piłkarze do teraz nie zaleźli nowego pracodawcy. David de Gea, Eden Hazard oraz Anwar El Ghazi cały czas są wolnymi zawodnikami.

Jak potoczą się losy bezrobotnych piłkarzy?

W topowych europejskich ligach okienko transferowe zakończyło się 1 września. Większość klubów zdążyła do obecnego czasu dokonać już wszystkich potrzebnych wzmocnień. Na rynku transferowym znajdują się piłkarze, którzy cały czas pozostają bez klubu, a dzięki swoim umiejętnością mają papiery aby wzmocnić topowe zespoły w Europie. Na liście wolnych zawodników znajdują się między innymi: David de Gea, Eden Hazard i Anwar El Ghazi.

David de Gea

Tego lata dobiegł końca kontrakt Davida de Gei z Manchesterem United. Bramkarz w ekipie Czerwonych Diabłów występował od 2011 roku. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu wydawało się, że działacze zespołu Premier League zaoferują Hiszpanowi nową umowę. Manager United uznał jednak, że najwyższy czas pożegnać się z 32-latkiem i zawodnik od 1 lipca pozostaje bez klubu. Podczas niedawnego okienka transferowego bramkarz łączony był z Bayernem Monachium oraz z drużynami Saudi Pro League.

Eden Hazard

Latem 2019 roku belgijski skrzydłowy trafił z Chelsea do Realu Madryt za 115 mln euro. Eden Hazard czasu spędzonego w ekipie Królewskich nie będzie wspomniał najlepiej. Zawodnik często nękany był przez kontuzję i nie trafiał z formą podczas przygody na Santiago Bernabeu. Przed transferem do La Liga był największą gwiazdą The Blues. Dla ekipy Chelsea 352 meczach, strzelił 110 goli i zanotował 92 asysty. 32-latek latek rozważa zakończenie kariery.

Anwar El Ghazi

El Ghazi większość czasu spędził na holenderskich i angielskich boiskach. Na początku swojej przygody z piłką 28-latek postrzegany był jako wielki talent. Piłkarz nie zrobił jednak kariery na miarę swoich możliwości. Holender przez media najczęściej jest łączony z wieloma topowymi europejskimi klubami jako opcja rezerwowa. Skrzydłowy ostatni sezon spędził w PSV.