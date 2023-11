Bukmacherzy już wiedzą, czy Polska zagra na Euro 2024

W czwartek reprezentacja Polski poznała swoją ścieżkę barażową na Euro 2024. Po ograniu Estonii mierzyłaby się ze zwycięzcą pary Walia – Finlandia. Bukmacherzy wycenili szanse naszej reprezentacji na udział w Euro 2024. Sprawdź jakie są kursy na to, że Polska przejdzie baraże.

Bukmacherzy już wiedzą czy Polska awansuje na Euro 2024

Za nami listopadowe zgrupowanie reprezentacyjne. Pokazało, że Polska wciąż ma problemy, ale zalążek dobrej gry było momentami widać. Jest to jednak zdecydowanie za mało na awans na Euro 2024. W czwartek odbyło się losowanie ścieżek barażowych. Jeżeli uda nam się ograć Estonię, na co jest duże prawdopodobieństwo, to w finale zagramy ze zwycięzcą pary Walia – Finlandia. Sprawdź co wiemy o naszych potencjalnych rywalach.

Bukmacherzy oszacowali nasze szanse na udział w Euro 2024. Niestety prognozy nie są dla nas pozytywne. Kurs na to, że Polska zagra na turnieju w Niemczech wynosi 2.15. Oznacza to, że według bukmacherów nasza kadra ma około 46% szans na awans. Jeżeli za to ktoś jest przekonany, że Polska nie awansuje na Euro 2024, może obstawić taki typ po kursie 1.70.

Stawiając 100 złotych na to, że Polska awansuje na Euro 2024, możesz wygrać 189,2 zł.

Mimo wszystko jest to wynik zdecydowanie bardziej korzystny od tego, jaki wyliczyli nam zagraniczny analitycy. Według nich szanse Polski na udział w Euro 2024 wynoszą jedynie 34.6%. Aż o prawie punktów procentowych mniej od Walii. Największe szanse na awans ze ścieżki barażowej ma Ukraina – 63.3%

Post-draw EURO Playoffs Odds Path A

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales – 44.5%

🇵🇱 Poland – 34.6%

🇫🇮 Finland – 17.7%

🇪🇪 Estonia – 3.2% Path B

🇺🇦 Ukraine – 63.3%

🇮🇱 Israel – 19.3%

🇧🇦 Bosnia – 11.8%

🇮🇸 Iceland – 5.6% Path C

🇬🇷 Greece – 46.2%

🇬🇪 Georgia – 42.7%

🇱🇺 Luxembourg – 7.4%

🇰🇿 Kazakhstan – 3.7% — We Global Football (@We_Global) November 23, 2023

Fot. Pressfocus