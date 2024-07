Młody talent nowym nabytkiem Rakowa Częstochowa

Władze „Medalików” nie próżnują na transferowym rynku. Nowym graczem Rakowa Częstochowa został David Ezeh. 18-letni napastnik został wypożyczony z drużyny HJK Helsinki.

Raków Częstochowa wzmacnia siłę ataku. Nowym graczem jednokrotnego mistrza Polski został zdolny osiemnastolatek z Finlandii David Ezeh. Mierzący 187 cm piłkarz występuje na pozycji napastnika.

David Ezeh in 2023:

☑️21 games & 17 goals for HJK reserves in the Finnish 3rd tier

☑️first team debut for HJK

☑️goal on his Finland U-19 debut

☑️goal on his UEFA Youth League debut

17 years of age. The future of Finnish football. 🇫🇮 pic.twitter.com/LnJVVdnWwo

