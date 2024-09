Lech Poznań dokona jeszcze jednego transferu

Już niebawem dobiegnie końca letnie okienko transferowe w Polsce. Tuż przed jego zamknięciem Lech Poznań planuje dokonać jeszcze jednego wzmocnienia. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, do drużyny „Kolejorza” w ramach wypożyczenia dołączy Stjepan Loncar z węgierskiego Ferencvarosu. Co to za zawodnik?

Kluby PKO BP Ekstraklasy mają ostatnią szansę na wzmocnienia. Do drużyny Lecha Poznań jak na razie dołączyło sześciu nowych piłkarzy:

„Kolejorz” planuje dokonać jeszcze jednego wzmocnienia. Niedawno z klubu po trzech latach odszedł Jesper Karlstroem. To defensywny pomocnik, który był fundamentalną postacią w sezonie mistrzowskim, a później w ćwierćfinałowej przygodzie Ligi Konferencji. Mimo bardzo dobrego początku w zespole z Wielkopolski, w ostatnich miesiącach prezentował się już znacznie gorzej. Szwed przeniósł się do Udinese za około 2 miliony euro, gdzie będzie go trenował były szkoleniowiec Legii Warszawa i Pogoni Szczecin – Kosta Runjaić. Lech Poznań długo szukał piłkarza w miejsce 29-latka.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, do drużyny dołączy Stjepan Loncar z węgierskiego Ferencvarosu. Będzie on zarazem ostatnim wzmocnieniem drużyny podczas tego lata i zasili szeregi „Kolejorza” na zasadzie wypożyczenia z opcją przedłużenia o kolejny rok. Bośniak trafił do Ferencvarosu w 2021 roku za 2,5 miliona euro. W obecnym sezonie nie wystąpił w ani jednym meczu. Pierwszą połowę 2023/24 spędził na wypożyczeniu w Astanie, gdzie wystąpił w pięciu meczach Ligi Konferencji Europy.

Since returning to Ferencváros following a poor loan spell at Astana, Stjepan Lončar has scored 5 goals and 4 assists over 8 league matches with Fradi.

Genuinely an unreal turnaround. I don’t think anybody out there (besides maybe Stankovic?) had any faith left in this guy. pic.twitter.com/NjWvoH3pMx

— Hungarian Football 🇭🇺 (@HungarianFooty) April 1, 2024