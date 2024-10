BVB sensacyjnie odpada z Pucharu Niemiec

Nikt już nie ma żadnej wątpliwości… BVB przechodzi obecnie jeden z najgorszych okresów na przestrzeni ostatnich kilku, jak nie kilkunastu lat. Czarna seria piłkarzy z Zagłębia Ruhry trwa i póki co, niewiele wskazuje na to, aby została ona wkrótce zakończona. Tym razem zespół prowadzony przez Nuriego Sahina poległ w Pucharze Niemiec, żegnając się z walką o tytuł już na etapie drugiej rundy – Wolfsburg okazał się lepszy i ostatecznie ograł klub z Signal Iduna Park 1:0.

Po ostatnich rozczarowujących występach, kibice mieli nadzieję, że tym razem Borussia Dortmund zmotywuje się i zagra najlepsze możliwe spotkanie. Nie tylko, aby zadośćuczynić kibicom za ostatnie wyniki, ale i również awansować do kolejnej rundy Puchar Niemiec. Niestety – fani BVB ponownie dali się rozczarować, albowiem zespół prowadzony przez Nuriego Sahina nie podołał zadaniu i został pokonany przez Wolfsburg Kamila Grabary i Jakuba Kamińskiego 1:0.

Jako że regulaminowe 90 minut zakończyło się bezbramkowym remisem, potrzebna była 30-minutowa dogrywka. Kiedy wydawało się, że konieczny będzie konkurs rzutów karnych, aby wyłonić zwycięzcę, na cztery minuty przed końcem Volkswagen-Arena eksplodowała, albowiem trafieniem na wagę zwycięstwa do 1/8 finału DFB Pokal popisał się Jonas Wind, który na boisku pojawił się w 80. minucie meczu.

