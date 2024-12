136. Der Klassiker! BVB – Bayern – zapowiedź. Wielka próba Nuriego Sahina

Stało się! Do akcji wkraczają tytani niemieckiej piłki ostatnich kilkunastu lat, czyli Bayern Monachium oraz Borussia Dortmund. Dokładnie o 18:30 ekipa rekordowego mistrza Niemiec zagra na wyjeździe z Borussią, która rozczarowuje i nie do końca radzi sobie najlepiej na krajowym podwórku, bo to zaledwie 5. pozycja i już aż cztery porażki. To będzie wielki test przed Nurim Sahinem.

Mecz: Borussia Dortmund vs Bayern Monachium

Rozgrywki: Bundesliga

Etap: 12. kolejka

Stadion: Signal Iduna Park, Dortmund

Termin: Sobota, 30 listopada, 18:30

Bayern w formie, Borussia musi coś udowodnić

Po krótkiej przerwie od rozgrywek niemieckiej pierwszej Bundesligi, do akcji powracają Bayern Monachium oraz Borussia Dortmund, którzy zmierzą się ze sobą w ramach 12. kolejki ligowej. Pojedynek, który na całym świecie jest już określany mianem „Der Klassikera” z pewnością przykuje uwagę tysięcy kibiców z całego piłkarskiego globu.

Faworytem bukmacherów są zawodnicy ze stolicy Bawarii, ale nikt tam nie podchodzi do tej rywalizacji lekceważąco. Z drugiej strony monachijczycy są bardzo zdeterminowani, aby podtrzymać zwycięski trend i budować jak najlepszą formę przed kluczowymi starciami w końcówce tego roku. BVB również nie zamierza poddawać się bez walki, a nawet wręcz przeciwnie – zespół Nuriego Sahina ma wiele do udowodnienia kibicom po ostatnich tygodniach mizerii na krajowym podwórku czy też po bezradności, jaką pokazał w drugiej połowie z Realem Madryt.

Wyjściowa jedenastka na nadchodzący 136. Der Klassiker w historii niemieckiej piłki pozostaje wielką niewiadomą, ale bazując na doniesieniach prasowych oraz wypowiedziach obu trenerów, można pokusić się o zestawienie. Bardzo możliwe, że Bayern zagra w takim samym ustawieniu, jak niedawno z Paris Saint-Germain. Jak z kolei może zagrać Borussia Dortmund? Pewnym jest, że gotowy do gry od samego początku jest przede wszystkim Serhou Guirassy. Przewidywane jedenastki znajdziecie poniżej.

Manuel Neuer – Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies – Joshua Kimmich, Leon Goretzka – Kingsley Coman, Jamal Musiala, Leroy Sane – Harry Kane.

Gregor Kobel – Julian Ryerson, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini – Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Pascal Gross – Donyell Malen, Serhou Guirassy, Jamie Gittens.

136. Der Klassiker w historii!

Tego wieczoru na Signal Iduna Park w Dortmundzie z całą pewnością możemy spodziewać się niezwykle ciekawego widowiska. Co więcej, dla obu ekip będzie to dokładnie bój numer 111 w historii rozgrywek Bundesligi! Pod tym względem Bayern prowadzi z 54 wygranymi na koncie. Jak z kolei prezentuje się ogólna rywalizacja tych dwóch niemieckich gigantów? Jeśli spojrzymy na statystki prowadzone przez znany serwis „Worldfootball.net”, to możemy dowiedzieć się, że obie drużyny miały już okazję stawać ze sobą w szranki przy 135 okazjach (licząc wszystkie rozgrywki).

Lepszym bilansem mogą pochwalić się piłkarze rekordowego mistrza Niemiec. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, to „Bawarczycy” odnieśli łącznie 67 zwycięstw. To najsłynniejsze to oczywiście finał Ligi Mistrzów z 2013 roku. Mimo wszystko zawodnicy Borussii Dortmund znają również smak zwycięstwa nad monachijczykami − w końcu dokonali już tego przy 33 okazjach. 35 pojedynków skończyło się remisami.

Na korzyść klubu ze stolicy Bawarii przemawia również bilans bramkowy, albowiem mówimy o 265 strzelonych oraz 168 straconych golach. Liczby te sprawiają jednocześnie, że średnia bramek zdobywanych w klasykach niemieckiej piłki wynosi 3,20! Sięgnijmy jednak pamięcią wstecz – początek rywalizacji pomiędzy Bayernem a Borussią sięga połowy lat 60’. W pierwszym meczu w historii BVB pokonało „Gwiazdę Południa” na wyjeździe 2:0 po dwóch bramkach Wosaba. W tamtym czasie w zespole Cajkovskiego grali tacy legendarni piłkarze jak Maier, Beckenbauer, czy Mueller.

− Dortmund kontra Bayern Monachium to największy mecz w Niemczech. To najchętniej oglądany mecz. Kiedy byłem w Turcji w ciągu ostatnich kilku lat, wszyscy tam oglądali ten mecz, jeśli chodzi o Bundesligę. To dla mnie przywilej, że mogę tego doświadczyć w tej roli. Miałem dobre i złe doświadczenia jako zawodnik przeciwko Bayernowi. Nie mogę się tego doczekać – skomentował przed meczem trener BVB, Nuri Sahin.

Sytuacja kadrowa przed meczem

Trener Vincent Kompany będzie zmuszony radzić sobie bez co najmniej czterech zawodników, a wśród nich możemy wymienić między innymi Josipa Stanisica, który ma być o krok od powrotu do pełnych treningów z kolegami. Nieobecny jest jeszcze Aleksandar Pavlovic, ale jak podkreślił opiekun „Bawarczyków”, pomocnik może niespodziewanie wrócić już 7 grudnia, kiedy to Bayern zagra z Heidenheim w Bundeslidze.

− Pavlo radzi sobie bardzo dobrze. Nie będzie zaangażowany aż do meczu z Heidenheim. Jeśli będzie miał dobry tydzień treningów, może to wystarczyć na Heidenheim – oznajmił Vincent Kompany.

Sytuacja kadrowa Bayernu Monachium:

Sven Ulreich (prywatne sprawy)

Joao Palhinha (kontuzja przywodziciela)

Hiroki Ito (złamana kość śródstopia)

Josip Stanisic (kontuzja kolana)

Aleksandar Pavlovic (złamany obojczyk)

Nieco lepiej prezentuje się sytuacja kadrowa dortmundczyków. Choć Nuri Sahin wciąż musi radzić sobie bez kilku ważnych graczy, to ostatnio „szpital” BVB skurczył się. Gotowy do gry od samego początku jest przede wszystkim Serhou Guirassy, który zmagał się ostatnio z drobnymi problemami i mógł rozegrać około pół godziny w wygranym starciu Ligi Mistrzów z Dinamo. Sporym osłabieniem dla Borussii będzie jednak brak Juliana Brandta, który boryka się z urazem mięśniowym.

− Filippo Mane jest kontuzjowany. Wciąż czekamy na diagnozę Juliana Brandta. Do gry powrócili Niklas Suele i Kjell Watjen. Bez odwagi nie masz szans przeciwko żadnej drużynie. Musimy i będziemy odważni. Mamy już podstawowy wymóg, że chcemy grać, a także mieć fazy posiadania przeciwko Bayernowi Monachium. Dla mnie to również ważny mecz – stwierdził trener Nuri Sahin.

Sytuacja kadrowa BVB przed meczem:

Emre Can (zawieszony)

Karim Adeyemi (kontuzja mięśniowa)

Filippo Mane (kontuzja łydki)

Julian Brandt (występ pod znakiem zapytania)

Bayern z siedmioma czystymi kontami z rzędu

Biorąc pod uwagę słabsze występy Bayernu nie tak dawno temu (remisy w Bundeslidze oraz dwie porażki w Lidze Mistrzów), zawodnicy „Die Roten” najwyraźniej wzięli sobie krytykę do serca i poprawili się w wielu aspektach gry – mogliśmy się o tym przekonać w ostatnich pojedynkach. Bayern nie tylko zanotował siedem zwycięstw z rzędu od momentu klęski z Barceloną, ale i również siedem razy z rzędu zachowywał czyste konto, co po raz ostatni udało się 13 lat temu! Wówczas trenerem „Bawarczyków” w sezonie 2011/12 był Jupp Heynckes.

Co do ostatniego meczu o stawkę, to zespół Vincenta Kompany’ego odniósł w pełni zasłużone zwycięstwo 1:0 nad Paris Saint-Germain w ramach piątej kolejki fazy ligowej Champions League. Co do liczb bawarskiego klubu w sezonie 2024/25, to prezentują się one następująco:

18 spotkań

14 zwycięstw

dwa remisy

dwie porażki

bilans bramkowy 56:14

pozycja lidera Bundesligi z przewagą aż sześciu oczek nad Eintrachtem

Borussia delikatnie się odbudowała

Co do formy Borussii Dortmund w bieżącym sezonie, to pozostawia ona wiele do życzenia, albowiem zanotowała już wiele kompromitujących spotkań w tej kampanii – mowa chociażby o porażce 1:5 z VfB Stuttgart oraz klęsce 2:5 z Realem Madryt (BVB prowadziło do przerwy 2:0). Z drugiej strony ostatnie dwa mecze sugerują, że „Die Borussen” być może wracają powoli na właściwe tory, choć kilkukrotnie Emre Can i spółka mydlili już oczy swoim fanom.

Jeśli mowa o ostatnim pojedynku o stawkę, to podopieczni Nuriego Sahina pokonali w elitarnych rozgrywkach Champions League 3:0 Dinamo Zagrzeb. Przekonujące zwycięstwo z będącym w czołówce Freiburgiem też zasługuje na uwagę. Co prawda dwa gole padły tam już przy grze w 11 na 10, ale i tak do tego momentu Borussia prowadziła 2:0. Jak z kolei prezentują się statystyki BVB w tym sezonie? Odpowiedź znajdziecie poniżej:

18 spotkań

11 zwycięstw

jeden remis

sześć porażek (aż cztery w Bundeslidze)

bilans bramkowy 42:26

strata 10 punktów do Bayernu już na tym etapie

Fot. PressFocus