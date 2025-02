Były trener Legii zrezygnował z pracy już po… sześciu meczach

Trener Legii Warszawa w sezonie 2015/16 Stanisław Czerczesow nie jest już selekcjonerem reprezentacji Kazachstanu. Rosjanin sam złożył rezygnację ze swojego stanowiska. Kadrę Kazachstanu poprowadził w zaledwie sześciu meczach. W tym czasie Kazachowie nie wygrali ani razu, a aż pięć razy przegrali. Co więcej, nie strzelili w tym czasie ani jednego gola.

Kariera trenerska Czerczesowa po odejściu z Legii

Kazachstan był dopiero drugą reprezentacją w karierze trenerskiej Stanisława Czerczesowa. Wcześniej prowadził reprezentację swojego kraju – Rosji, którą przejął po zakończonym dla ”Sbornej” tylko na fazie grupowej EURO 2016. Miał za zadanie przygotować kadrę Rosji do pierwszych w historii mistrzostw świata, które kraj ten organizował. Podczas rozgrywanego u siebie mundialu Rosja po raz pierwszy od czasu rozpadu ZSRR wyszła z grupy i zarazem po raz pierwszy od 1970 roku dotarła do ćwierćfinału tego turnieju. W karnych pokonała wielką Hiszpanię. Był to ogromny sukces.

Na kolejnym turnieju Rosji tak dobrze już nie poszło, bowiem w swojej grupie EURO 2020 zajęła ostatnie miejsce. W lipcu 2021 roku federacja zdecydowała się więc rozstać z Czerczesowem po niemal pięciu latach. Kilka miesięcy później Rosjanin przejął Ferencvaros, z którym zdobył dwa mistrzostwa kraju oraz Puchar Węgier. Na samym początku sezonu 2023/24 został jednak zwolniony po wstydliwym odpadnięciu w eliminacjach Ligi Mistrzów z mistrzem… Wysp Owczych – KI Klaksvik. Następnie przez rok nie wrócił na ławkę trenerską.

Katastrofalna kadencja w reprezentacji Kazachstanu

Latem 2024 roku został selekcjonerem reprezentacji Kazachstanu. Wcześniej ”Jastrzębie” po raz pierwszy w historii zagrały w barażach do dużego turnieju. Wystarczył im do tego ranking Ligi Narodów, bowiem w edycji 2022/23 Kazachstan po raz pierwszy w historii awansował do dywizji B. W półfinale baraży do EURO 2024 Kazachowie zostali jednak rozbici przez Grecję aż 5:0, co kosztowało Magomeda Adiewa posadę selekcjonera. W dwóch czerwcowych sparingach kadrę tymczasowo poprowadził jego asystent – Rusłan Baltiew.

Pod jego wodzą ”Jastrzębie” przegrały jednak dwa mecze, wobec czego nie przejął kadry na stałe. Zespół przejął inny Rosjanin – właśnie Czerczesow, którego na początek czekały zmagania w dywizji B Ligi Narodów. Tam jednak Kazachowie zderzyli się ze ścianą, bowiem w sześciu meczach zdobyli tylko punkt i nie strzelili ani jednego gola. Do tego stracili aż 15 bramek. Byli chłopcami do bicia dla Austrii (0:6 w dwumeczu), Słowenii (0:5 w dwumeczu) i Norwegii (0:4 w dwumeczu), choć to z nimi zdobyli jedyny punkt.

W tegorocznych eliminacjach mistrzostw świata 2026 czekają ich zmagania z Belgią, Walią, Macedonią Północną i Liechtensteinem. Czerczesow nie poprowadzi jednak Kazachów w eliminacjach mundialu, bowiem dwa miesiące przed ich rozpoczęciem zrezygnował z funkcji selekcjonera. Na ten moment nieznane jest nazwisko następcy 61-latka. W oficjalnym komunikacie kazachskiej federacji czytamy, że trwa rozpatrywanie listy kandydatów na stanowisko głównego trenera kadry narodowej w piłce nożnej.

Kazachstan był co prawda w trudnej Dywizji B, ale pod wodzą Rosjanina zaliczył duży regres. Kazachstan nie zdobył żadnej bramki w sześciu spotkaniach, a bilans bramkowy to… 0:15. Pod wodzą Adiewa potrafił zadziwić Europę – pokonał w eliminacjach do EURO 2024 Duńczyków 3:2, robiąc come back od stanu 0:2. W tej samej grupie ograł też dwukrotnie Irlandię Północną, czy raz Finlandię. Zdobył aż 18 punktów i do ostatniego meczu eliminacyjnego ze Słowenią bił się o bezpośredni awans, ale przegrał z kretesem we wspomnianych barażach.

fot. PressFocus