Olympique Lyon musi ciąć koszty. Sprzeda piłkarza do… drugiej ligi saudyjskiej

Trwający sezon w wykonaniu Olympique’u Lyon zdecydowanie nie należy do najlepszych – chodzi o aspekty sportowe, organizacyjne i finansowe. Dopiero co zwolniony został trener Pierre Sage. Ekipę OL już w najbliższym czasie ma opuścić znany, choć średnio spisujący się zawodnik. Jak poinformował Fabrizio Romano, o krok od zakończenia swojej przygody z Lyonem jest Algierczyk Said Benrahma. To jednak konieczne. Klub musi ciąć koszty.

Mimo wszystko niewypał Lyonu

Said Benrahma do zespołu pięciokrotnego mistrza Francji dołączył na początku 2024 roku. Runda wiosenna był swego rodzaju testem dla byłego piłkarza West Hamu, gdyż do OL trafił on na zasadzie wypożyczenia. Trzy gole, trzy asysty i zwłaszcza złapanie formy w samej końcówce – to zdecydowało o tym, że w Lyonie postanowili kupić Algierczyka za kwotę odstępnego wynoszącą 14,40 miliona euro.

Benrahma nie potrafił sobie ugruntować pozycji w podstawowym składzie. Dzielił kibiców. Po dwóch przeciętnych występach latem Pierre Sage go posadził. Przeplata występy w podstawie z tymi z ławki. W trakcie obecnego sezonu Algierczyk wystąpił w 22 spotkaniach, podczas których zdobył trzy bramki – po jednej w każdych rozgrywkach. Zrobił to jednak w 1200 minut. strzelił trzy gole i zanotował sześć asyst.

Słabo grający piłkarz z północnej części Afryki nie pomagał też OL wydostać się z kryzysu. Zespół z reguły walczący o wysoką lokatę w lidze i jak najdalsze zajście w pucharach w tym roku ewidentnie dołuje i na ten moment zajmuje dość odległe, szóste miejsce. Jakby tego było mało, kilkanaście dni temu podopieczni Pierre Sage’a sensacyjnie odpadli w 1/16 Pucharu Francji, przegrywając w rzutach karnych z… trzecioligowym klubem – Bourgoin Jallieu.

Opuszcza Europę

Powołując się na informację podaną przez Fabrizio Romano, Said Benrahma znajduje się na etapie finalnych negocjacji z arabskim klubem Neom SC. Co ciekawe, zespół ten nie występuje w pierwszej lidze Saudi Pro League, lecz na drugim szczeblu rozgrywkowym. Neom SC póki co zajmuje jednak drugie miejsce w tabeli i śmiało można stwierdzić, że jest na dobrej drodze, aby jeszcze w tym sezonie wywalczyć awans do krajowej elity i mierzyć się z tamtejszymi gigantami – Al-Nassr albo Al-Hilal.

Arabowie mieliby zapłacić za Algierczyka niemałą kwotę 15 milionów euro, co potwierdził z kolei inny znany newsman – Santi Aouna. Kontrakt podpisany przez Benrahmę miałby obowiązywać do czerwca 2027, co oznacza, że Neom SC sprowadzenie 29-letniego skrzydłowego traktuje także z myślą o dalszej przyszłości.

Póki co w przyszłym klubie Benrahmy nie gra żaden Europejczyk, a najbliższy temu jest defensywny pomocnik – Alfa Semedo, który oprócz portugalskiego obywatelstwa, posiada także paszport Gwinei Bissau. Któż jednak wie – może transfer Algierczyka z Olympique’u Lyon będzie czymś w rodzaju zapoczątkowania nowej wielkiej marki z Półwyspu Arabskiego.

Olympique Lyon ma kłopoty finansowe

Francuski gigant jest w rękach amerykańskiego inwestora Johna Textora od grudnia 2022 roku. Wcześniej Jean-Michel Aulas po raz pierwszy jako prezydent od ponad dwóch dekad nie awansował do europejskich pucharów. Wszystko to stało się w roku pandemicznym, gdzie przerwano rozgrywki Ligue 1 po 27 kolejkach. Lyonowi zabrakło raptem jednego punktu.

Francuski organ nadzoru finansowego (DNCG – Direction Nationale du Controle de Gestion) dość mocno uderzył w Lyon. Nad klubem wisi widmo spadku po sezonie z Ligue 1 – jest to zakaz będący w zawieszeniu. Wszystkiego powodem jest wzrost długu – z 458 milionów euro do 508 milionów. W wyniku śledztwa DNCG oraz przesłuchania właściciela klubu na Olympique Lyon został nałożony zakaz rejestrowania nowych graczy w zimowym okienku. Klub otrzymał także nadzór w kwestii wynagrodzeń. Potrzebne jest cięcie kosztów.

fot. PressFocus