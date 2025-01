Stade Rennes się nie zatrzymuje – tym razem ściąga rewelację sezonu Serie A

Stade Rennes może nie znajduje się w dogodnej sytuacji jeśli chodzi o tabelę, ale co innego jeśli mowa o finansach. Klubem zajmuje się majętny Francois-Henri Pinault, a więc prywatnie mąż Salmy Hayek, legendarnej aktorki Hollywood. Tym razem do klubu ściągnięty zostanie kolejny piłkarz do linii pomocy. Nie tak dawno trafił do Bretanii Seko Fofana, a tym razem chodzi o rewelację sezonu Serie A, Redę Belahyane’a z Hellasu Werona.

Stade Rennes się nie zatrzymuje – ale tylko na rynku

Belahyane to piłkarz, który w minionych tygodniach był na orbicie zainteresowań choćby Milanu, Lazio. Gianluca Di Marzio swego czasu informował, że zainteresowana kupnem piłkarza jest Chelsea, ale Fabrizio Romano zdementował tę plotkę. Mowa była wtedy o kwocie opiewającej na 15 milionów euro. Matteo Moretto, Romano, a także Gianluigi Longari potwierdzili jednogłośnie, że Belahyane zmierza do Rennes. Sam piłkarz zgodził się już ten transfer.

Drużyna z Bretanii zapłaci za klubowego kolegę Pawła Dawidowicza kwotę 12 milionów. To pokazuje jak mocno rozwinął się w takiej taktyczniej lidze jak Serie A sam Marokańczyk. Nie tak dawno, bo 12 miesięcy wstecz odchodził on z FC Nantes za 500 tysięcy euro. Jest to pomocnik w typie Stanislava Lobotki, który notuje dużą celność podań i jest od tzw. czarnej roboty.

Po raz kolejny widać tu doskonałe oko skautingu, którego szefem jest Sean Sogliano. Nie tak dawno doprowadził on do sprzedaży Tijjaniego Noslina, którego sprzedał za 15 milionów euro, a kupił go pół roku wcześniej za mniej niż milion.

Klub z francuskiego Rennes mimo bardzo ciekawych ruchów na letnim mercato (Albert Gronbaek, Hans Hateboer, Leo Ostigard) zajmuje dopiero 16. miejsce w ligowej tabeli, co oznacza w tym momencie na koniec sezonu grę w play-offie o utrzymanie z najlepszym zespołem z baraży drugiej ligi. Jeszcze na jesieni, bowiem w listopadzie ze stanowiska poleciał trener Julien Stephan, a zastąpił go Jorge Sampaoli.

Trzy wygrane i aż siedem porażek to jego bilans, licząc też krajowy puchar. Drużyna grająca na Roazhon Park sensacyjnie uległa tam w 1/16 finału z ekipą dołu Ligue 2 – Troyes. W lidze podopieczni Sampaolego przegrali ostatnie cztery mecze. Utrzymanie jest jednak jak najbardziej do zrobienia, bowiem jedenaste Auxerre to jedynie sześć oczek różnicy, do bezpiecznej strefy (Nantes, Saint Etienne) bretończycy mają raptem jedno oczko.

