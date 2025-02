Warta Poznań chce pozbyć się piłkarza. Wymyślono sposób na jego odejście

Samuel Szczygielski z portalu „Meczyki.pl” poinformował, że na wylocie z Warty Poznań znalazł się Damian Gąska. „Zieloni” nie chcą czekać na wygaśnięcie umowy w czerwcu i oczekują rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. Przekonać do tego ruchu ma go zesłanie do drużyny U19.

Warta Poznań chce pozbyć się niewypału

Po spadku Warty Poznań z PKO BP Ekstraklasy latem 2024 roku doszło do ogromnych zmian w kadrze pierwszego zespołu. Z klubem pożegnało się aż 17 zawodników, a w ich miejsce przyszło aż 15 piłkarzy. Jednym z nowych nabytków był Damian Gąska, który nie przedłużył wygasającej wraz z końcem sezonu 2023/24 umowy z Górnikiem Łęczna. Piłkarzem „Dumy Lubelszczyzny” był przez trzy lata i w tym czasie wystąpił z nią w PKO BP Ekstraklasie w sezonie 2021/22, a w poprzednim sezonie zagrał w barażach o awans do elity.

W barwach Górnika występował przede wszystkim jako ofensywny pomocnik czy skrzydłowy, a jego dorobek to dziewięć goli i 13 asyst w 92 występach. Jako piłkarzy Warty głównie grywał już na pozycji „szóstki” i „ósemki”. W rundzie jesiennej wystąpił w 19 z 21 meczach, ale tylko siedem razy znalazł się w wyjściowym składzie. Nie zanotował ani jednego trafienia czy asysty. Na boisku spędził 938 minut, co było jedenastym wynikiem w zespole „Zielonych” na 26 nazwisk, które zagrały dla nich w rundzie jesiennej.

Do Warty dołączył on na zasadzie rocznego kontraktu z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Z pewnością jednak nie dojdzie do przedłużenia umowy, ba, wszystko wskazuje na to, że kontrakt nie zostanie nawet wypełniony. Samuel Szczygielski z portalu „Meczyki.pl” poinformował, że klub oczekuje od Gąski rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Według dziennikarza 28-latek został przesunięty do drużyny U19, by wymusić na nim odejście, choć oficjalnie taki ruch tłumaczono poprawieniem formy sportowej.

Gąska trenował będzie z zespołem do lat 19, gdyż Warta nie posiada drużyny rezerw. Te zlikwidowano bowiem latem 2021 roku, tuż po ich spadku do V ligi. Zespół U19 występuje w Centralnej Lidze Juniorów Starszych, ale z dorobkiem zaledwie dziewięciu punktów po 17 meczach zajmuje ostatnie, 16. miejsce, a do bezpiecznej strefy aż 10 punktów. Dodajmy, że poprzedni sezon tych rozgrywek „Zieloni” jako beniaminek zakończyli na najniższym stopniu podium, a do pierwszej w tabeli Legii Warszawa mieli tylko pięć punktów straty.

Spadek, ale z Betclic 1. Ligi, grozi także pierwszej drużynie Warty. Na inaugurację wiosennych zmagań poznaniacy przegrali w Grodzisku Wielkopolskim z GKS-em Tychy 1:3 i mają już tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Gąska znalazł się poza kadrą meczową na to spotkanie. Z zaledwie 15 zdobytymi bramkami zespół prowadzony przez Piotra Klepczarka jest absolutnie najgorszą ofensywą rozgrywek, a więcej bramek od „Zielonych” straciły tylko cztery drużyny.

