Adriano zagra w Portugalii

Adriano w latach swojej świetności był kochany nie tylko w swojej ojczyźnie, ale także w Italii. Sporo czasu poza swoim kraju spędził właśnie w kraju Dantego. Teraz jego dzieło spróbuje kontynuować jego syn, Adriano Junior. Młody adept sztuki futbolowej ma już mikro doświadczenie w seniorskim futbolu, ale teraz zdecydował się na zmianę klubu, ale także kraju. Nowy pracodawca syna legendy gra aktualnie w trzeciej lidze portugalskiej.

Adriano junior zagra w Portugalii

Adriano Carvalho Ribeiro, bo tak brzmi pełne imię i nazwisko „Adrianinho„, od 2023 reprezentował on barwy Serrano Football Club. Ponad 70 lat temu to miejsce było pierwszym profesjonalnym klubem innej legendy piłki nożnej, Garrinchy. Dziś, zespół ten jest w trzeciej lidze stanowej Carioca B1, co oznacza siódmy poziom rozgrywkowy w Brazylii.

Przyszła więc pora na krok do przodu i pierwszy pobyt w Europie. Padło na Academicę Coimbra. Drużyna w 2022 roku po raz pierwszy w historii na trzeci poziom i jest tam do dziś. Po raz ostatni grała w portugalskiej elicie w 2017 roku, gdy zakończyła 14 letni stint w ekstraklasie.

Jego ojciec, spędził łącznie osiem lat w Europie i zanotował 48 spotkań dla kadry „Canarinhos”. Zdobył w nich 27 trafień, z czego dwie na MŚ 2006. Jego drugim domem były Włochy, gdzie grał w Interze, Parmie, Fiorentinie, Romie. Jego siła strzału była potężna, co zostało odzwierciedlone choćby w edycji gry Pro Evolution Soccer 6, gdzie otrzymał on maksymalną liczbę w tym elemencie, czyli 99.

Odkąd dowiedział się o śmierci ojca, jego życie się załamało. W ostatnim czasie spędza głównie czas w faweli, gdzie codziennie spożywa spore dawki alkoholu z kumplami z dzieciństwa. Jego wyznanie na platformie „The Players Tribune” przeczytacie TUTAJ.

Syn legendy i gra w piłkę

Adriano junior nie jedyny syn legendy brazylijskiej piłki, jaki gra w piłkę i próbuje iść w ślady ojca-legendy. Najbardziej znany w Polsce przypadkiem jest Rivaldinho, który przez dwa sezony grał w Cracovii (51 meczów, trzy bramki). Jego ojciec to zdobywca Złotej Piłki 1999 – Rivaldo. Były piłkarz Barcelony i Milanu grał w piłkę aż do 43 roku życia.

Innym przykładem jest Joao Mendes. Samo imię i nazwisko tutaj raczej nic nie powie, ale fakt, że to syn Ronaldinho – rozjaśni umysł. Znajduje się on aktualnie w Burnley, które walczy o powrót do Premier League. Nie zagrał on ani razu w pierwszej drużynie, ale zdobywa doświadczenie w drużynie U21. Jak sam przyznał, to dla niego „spokojne środowisko, w którym ludzie nie skupiają się na porównywaniu go do jego ojca”. Wcześniej bowiem półtora roku spędził w Barcelonie (drużyny U18 oraz U19).

Całkiem niedawno też świat dowiedział się o istnieniu Luki Celico Leite, syna Kaki. Syn zdobywcy Złotej Piłki 2007 był bohaterem jednego z virali, po którym wielu internautów zachwyciło się choćby jego podobieństwem do ojca, jak i piłkarskim talentem.

Fot. Screen X/SporTV