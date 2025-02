Mesut Oezil ma nowe zajęcie. Tym razem polityczne

Mesut Oezil zdobył w zawodowej piłce wiele tytułów. Najważniejszy z nich to mistrzostwo świata z 2014 roku wraz z kadrą narodową Niemiec. Mimo wszystko Niemiec o tureckim pochodzeniu, nie może mówić o zbyt wielu zwolennikach w swoim kraju z racji na powiązania z prezydentem Turcji, czyli Recepem Erdoganem. Teraz Mesut Oezil jeszcze bardziej poświęcił się sprawom politycznym.

Oezil – niegdyś lubiany, teraz krytykowany

Mesut Oezil urodził się dokładnie 15 października 1988 roku w Gelsenkirchen, w Niemczech. Tam też stawiał swoje pierwsze kroki w świecie piłki, po czym na poważnie rozpoczął swoją karierę. Od początku nie miał łatwo. Był zbyt mały i został odrzucony przez ukochany klub – Schalke 04. Wiele zawdzięcza Norbertowi Elgertowi. Miał zaledwie 15 lub 16 lat i zadrę w sercu.

– Rozmawialiśmy. Gdzie mieszkasz, rodzice, rodzina, a gdzie grasz w piłkę? Wtedy powiedział mi wszystko, a ja powiedziałem: „Będziesz grał tutaj w przyszłym roku. Ale to wcale nie było proste przez jego tatę… Mesut został odrzucony podczas próbnego treningu u nas w pewnym momencie, co może się zdarzyć w niższych grupach wiekowych. Wierzcie, że to spotkało też innych. Tak więc naprawdę było trudno przekonać tatę i Mesuta, aby do nas przyszli.

Ostatecznie się udało. Najpierw grał w Schalke 04, a następnie w Werderze Brema. Szybko stało się jasnym, że Bundesliga to za mały rozmiar kapelusza dla Niemca o tureckim pochodzeniu. Dlatego też latem 2010 roku trafił do Realu Madryt, gdzie szybko stał się jedną z gwiazd. Po trzech latach odszedł do Arsenalu, gdzie także czarował asystami. U schyłku swojej kariery miał jeszcze okazję zagrać w Turcji, po czym w marcu 2023 roku zakończył karierę.

36-latek przez wiele lat był postrzegany w Niemczech jako symbol wielokulturowości kraju – w końcu w 2014 roku przyczynił się w dużym stopniu wraz z kolegami do zdobycia mistrzostwa świata podczas mundialu w Brazylii. Niestety, ale jego rozstanie z „Die Mannschaft” nie należało do najprzyjemniejszych, zaś cieniem na jego karierę reprezentacyjną położyły się powiązania z tureckim prezydentem Recepem Erdoganem, którego Oezil otwarcie popierał w wielu kwestiach. Jakby tego było mało, to prezydent Turcji został nawet zaproszony na ślub byłej gwiazdy Arsenalu w roli świadka.

Z czasem opinia publiczna oraz wizerunek pomocnika uległy gwałtownemu pogorszeniu, zaś w mediach na każdym kroku można było czytać i słuchać o krytyce, która wylewała się na zawodnika. Nieoficjalnie mówiło się nawet, że Oezil popierał autorytarne rządy „władcy” tureckiego kraju oraz jego podejście do wielu kontrowersyjnych spraw, nieraz łamiących prawa człowieka. Swój ostatni mecz dla Niemiec rozegrał 27 czerwca 2018 roku. Zdecydował się odejść, oskarżając przy tym Niemiecki Związek Piłki Nożnej o dyskryminację i rasizm. Przez taką nagonkę nie chciał mieć z Niemcami nic wspólnego.

– Jestem Niemcem, gdy wygrywamy, ale jestem imigrantem, gdy przegrywamy. Z ciężkim sercem i po długim namyśle, ze względu na ostatnie wydarzenia, nie będę już grał dla Niemiec na szczeblu międzynarodowym, czując jednocześnie rasizm i brak szacunku. Kiedyś nosiłem niemiecką koszulkę z wielką dumą i ekscytacją, ale teraz już nie… Rasizm nigdy nie powinien być akceptowany – przyznał Oezil w momencie odejścia z niemieckiej reprezentacji i przytaczał wiele atakujących go wypowiedzi niemieckich polityków.

Oezil pogłębił swoją więź z Erdoganem

Ostatni przypomniał się kibicom, kiedy zaczął… pakować na siłowni. Mesut Oezil całkowicie zmienił swoją sylwetkę i nie wygląda już jak chucherko. Tym razem znów jest o nim głośno. Postanowił jeszcze bardziej wzmocnić swoją i tak już nierozerwalną więź z przywódcą Turcji – tym razem na polu zawodowym. Podczas niedawnego Kongresu Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (kierowanej przez Erdogana) w Ankarze, został on oficjalnie mianowany członkiem Komitetu Wykonawczego AKP, co ponownie podburzyło niemiecką opinię publiczną.

Warto jeszcze nadmienić, iż tego samego dnia Recap Erdogan już po raz dziewiąty z rzędu objął stanowisko szefa partii, która rządzi Turcją nieprzerwanie od 2002 roku. Jak można było się spodziewać, i tym razem w Niemczech nie zabrakło krytycznych głosów pod adresem mistrza świata z 2014 roku. Nie jest tajemnicą, że Erdogan jest postrzegany za autorytarnego wodza, który jest oskarżany Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Amnesty International za liczne przestępstwa wobec ludności cywilnej (głównie mowa o Kurdach).

