Ruszyła ofensywa transferowa Kotwicy Kołobrzeg. Ogłoszono kilku nowych piłkarzy

Po ponad dwóch miesiącach Komisja Licencyjna PZPN zdjęła Kotwicy Kołobrzeg zakaz transferowy. Nazajutrz po tej decyzji beniaminek Betclic 1. Ligi ogłosił aż czterech nowych zawodników, którzy wcześniej trenowali z zespołem, ale nie mogli do niego dołączyć.

Kotwica Kołobrzeg ze zdjętym zakazem transferowym

Sytuacja kadrowa Kotwicy Kołobrzeg na początku rundy wiosennej Betclic 1. Ligi prezentowała się dramatycznie. W związku z nałożonym pod koniec ub. roku zakazem transferowym klub nie mógł rejestrować sprowadzonych zimą piłkarzy, którzy trenowali z zespołem. Doszło do tego, że na mecz ze Stalą do Rzeszowa (0:1) pojechało zaledwie… 13 zawodników Kotwicy, w tym dwóch bramkarzy. Z kolei w poprzedni weekend Kotwica wywalczyła w Warszawie remis 2:2 z Polonią, choć Piotr Tworek wpuścił na boisko na obronę Kacpra Krzepisza, czyli rezerwowego bramkarza.

W czwartek 13 marca kibice beniaminka Betclic 1. Ligi otrzymali znakomitą informację, bowiem Komisja Licencyjna PZPN zdjęła klubowi zakaz transferowy. Wobec tego Kotwica mogła zacząć rejestrować nowych piłkarzy, choć tylko takich, którzy wcześniej byli bez klubu. Zawodnicy, jak Maksymilian Dziuba, który miał udać się na wypożyczenie z Lecha Poznań, musieli wrócić do swoich docelowych klubów, bowiem w związku z trwającym zakazem transferowym nie udało się zarejestrować ich w wymaganym terminie.

Ogłoszono czterech nowych piłkarzy

Już w ciągu pierwszej doby od zdjęcia zakazu transferowego klub zaprezentował czterech zawodników. Pozycję napastnika wzmocni Usiewaład Sadouski, który ostatni raz na boisko wybiegł w listopadzie ub. roku. Po zakończeniu sezonu 2024 wygasła bowiem jego umowa z kazachskim (tam obowiązuje system wiosna – jesień) Ordabasy Szymkent. O tym nazwisku mogli już słyszeć kibice Legii, bowiem latem 2023 roku w przegranym przez jego zespół 4:5 dwumeczu II rundy eliminacji Ligi Konferencji strzelił dwa gole. Ma on zarabiać aż ok. 30 tysięcy złotych miesięcznie.

Polski wątek znajduje się także przy Mykoli Musolitinie, bowiem przed rundą wiosenną sezonu 2020/21 dołączył do Lechii Gdańsk i był jej zawodnikiem przez rok. Dla „Biało-Zielonych” rozegrał raptem osiem meczów i tylko jeden w wyjściowym składzie. Musolitin jest także mistrzem świata U20 z 2019 roku z reprezentacją Ukrainy, a mundial ten odbywał się w Polsce. Na tym turnieju wystąpił jednak tylko w dwóch pierwszych meczach grupowych, a pozostałe pięć, które Ukraina rozegrała, w pełni przesiedział na ławce.

Denis Faworow w latach 2022-24 był zawodnikiem Wieczystej Kraków. W ciągu dwóch sezonów rozegrał dla niej 59 meczów na poziomie III ligi i strzelił w nich 14 goli, co jest imponującym wynikiem jak na obrońcę. W poprzednim sezonie wywalczył z Wieczystą pierwszy w historii klubu awans do II ligi, jednak po jego zakończeniu kontrakt Ukraińca wygasł i nie został przedłużony. Od tego czasu 33-latek pozostawał bez klubu. To środkowy obrońca, więc już nie trzeba będzie wpuszczać tam bramkarza ani wystawiać ofensywnego pomocnika Michała Cywińskiego.

Jedynym z grona ogłoszonych jak dotąd przez Kotwicę nowych nabytków Polakiem jest Daniel Skiba. Urodzony w Tychach wychowanek GKS-u bez klubu był od początku tego roku. Pierwszą część tego sezonu spędził w III-ligowym Wiślanie Skawina, jednak w rundzie jesiennej Betclic 3. Ligi na boisku spędził zaledwie 65 minut. Oprócz gry w akademii GKS-u Tychy był także zawodnikiem juniorów słowackiej Podbrezovej. Na Słowacji grał także dla Slavoju Trebisov, a w latach 2022-24 występował w słoweńskim NK Aluminij.

Na rejestrację kolejnych „wolnych zawodników” Kotwica ma czas do 31 marca. Wyżej wymieniona czwórka okazję do debiutu w nowych barwach będzie miała 16 marca. Tego dnia o godzinie 17:00 zespół Piotra Tworka przed własną publicznością podejmie bijący się o baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy Znicz Pruszków. Nawet jeśli Kotwica przegra to spotkanie, marcowej przerwy na kadrę nie spędzi w strefie spadkowej, bowiem swój mecz ze Stalą Rzeszów przełożyła otwierającą ją Odra Opole.

