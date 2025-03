Reprezentant Anglii wybrał grę dla Polski. Trenuje w Chelsea, jest kibicem Lecha

Młodzieżowy reprezentant Anglii i wychowanek akademii Chelsea – Gabriel Sambou zdecydował, że w przyszłości będzie grał dla Polski. 15-latek jest mocno związany z naszym krajem – stąd pochodzi jego mama, a on sam co roku przylatuje do rodzinnego dla niej Poznania. Nastolatek jest zresztą fanem dumy stolicy Wielkopolski – Lecha.

Reprezentant Anglii będzie grał dla Polski

Choć Gabriel Sambou ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Anglii, wychowanek akademii Chelsea zdecydował, że w przyszłości będzie grał dla Polski. Z naszego kraju pochodzi bowiem jego mama, a nastolatek co roku przylatuje z nią do jej rodzimego Poznania. Zna także język polski, a o jego pielęgnację dba nie tylko rodzina, ale również jego kolega z „The Blues” – Marko Gąsiorowski, o czym w rozmowie z Przemysławem Chlebickim z TVP Sport mówiła mama piłkarza – Ilona Zaranek-Sambou:

Gabi mówi po polsku. Wiadomo, że czasami brakuje mu słów. Praktykuje najczęściej z moimi rodzicami. Poza tym, w jego grupie wiekowej w Chelsea jest też Polak – Marko Gąsiorowski, który grał w młodzieżowej reprezentacji Polski. Czasami rozmawiają po polsku, żeby nikt inny ich nie zrozumiał.

15-latek nie tylko gra w Chelsea, ale od urodzenia jest jej kibicem. Urodzony w Londynie środkowy obrońca jest także fanem Lecha Poznań, choć jego mama występowała w Warcie Poznań. Kobieta mówiła, że w przeszłości jej syn miał okazję osobiście poznać znanych zawodników klubu – m.in. Piotra Reissa, Semira Stilicia, Dawida Kownackiego, czy Abdula Aziza Tetteha. Ten ostatni zresztą przy okazji jednej z wizyt chłopaka w stolicy Wielkopolski wręczył jemu oraz jego siostrze koszulkę z autografami piłkarzy „Kolejorza”.

(…) Ja jestem wielką kibicką, ale w młodym wieku też kopałam w Warcie Poznań. Były to pierwsze kroki piłki nożnej kobiet w Polsce (…) Gdy moja pięcioletnia córeczka słyszy, że będziemy oglądać Chelsea, nie jest zainteresowana. Ale gdy mówię jej, że obejrzymy Kolejorza – od razu siada obok mnie. Na meczu Lecha jeszcze nie była, dlatego w tym roku może być pierwszy raz.

Mógł grać w lokalnym rywalu

Przygoda Sambou z futbolem rozpoczęła się, gdy miał zaledwie półtora roku. Uczęszczał wówczas na zajęcia z piłką dla najmłodszych, gdzie uczył się, jak dryblować, czy stawiać stopę. W wieku sześciu lat trafił do szkółki Leighton United, gdzie trenował z o rok starszymi kolegami, a dwa lata później do Luton Town. Wtedy właśnie zaobserwowali go skauci Chelsea, która w 2021 roku złożyła ofertę sprowadzenia chłopaka. Zainteresowany był nim także Tottenham, ale Sambou wolał cierpliwie czekać na zapytanie z jego ukochanego klubu.

Gdy Gabriel miał dziewięć lat, dostał propozycję z Tottenhamu. Ale ani ja, ani jego tata – kibic Arsenalu, nie mogliśmy na to pozwolić! A tak całkiem poważnie – obawialiśmy się, że Gabi spotka się tam z dużą presją. Powiedział nam wtedy – okej, poczekam na Chelsea. I się opłacało poczekać.

Obecnie Sambou występuje w drużynie Chelsea U15, choć niedawno miał okazję zadebiutować w zespole U18, czyli trzeciej pod względem szczebli wiekowych klubu ze Stamford Bridge. 8 lutego tego roku zaliczył epizod w wygranym przez „The Blues” 3:1 wyjazdowym meczu z Leicester w rozgrywkach Premier League U18. Za sobą ma także sześć występów w młodzieżowych reprezentacjach Anglii, a w sierpniu ub. roku, w meczu kadry U16 z Włochami pełnił nawet rolę kapitana. Jak się wkrótce okazało, był to jego ostatni występ dla „Synów Albionu”.

Po turnieju „Polonia The Best Young Players”, który odbył się w 2021 roku, rodzina piłkarza otrzymała pytanie od PZPN, czy Sambou byłby zainteresowany grą dla Polski. Ostatecznie do jego debiutu dla Polski dojdzie cztery lata później, choć mogło już w 2024 roku. Nastolatek odmówił wówczas gry w prowadzonej przez Piotra Kobiereckiego kadrze U16 ze względu na Premier League International Cup, w którym uczestniczyła Chelsea. Teraz „The Blues” również zagrają na tej imprezie, lecz tym razem Sambou ponad to wybrał występ dla Polski U16.

fot. PressFocus