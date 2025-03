To on poprowadzi mecz Polska – Malta. Niedawno sędziował Jagiellonii

Poznaliśmy rozjemcę meczu Polska – Malta w ramach drugiej kolejki eliminacji mistrzostw świata 2026. Spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 24 marca o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie, poprowadzi arbiter sędziujący niedawno mecz Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji.

Znamy sędziego meczu Polska – Malta

Mecz pierwszej kolejki eliminacji mistrzostw świata 2026 pomiędzy Polską a Litwą (1:0) sędziował arbiter, który raptem dwa tygodnie wcześniej prowadził spotkanie Jagiellonii z Cercle (3:0) w 1/8 finału Ligi Konferencji. Z kolei na rozjemcę starcia Polska – Malta wyznaczono sędziego, który prowadził rewanżowy mecz białostoczan z belgijskim klubem, przegrany w Brugii 0:2. Mowa o 37-letnim arbitrze z Danii – Mortenie Kroghu. Będzie to jego pierwszy w karierze mecz eliminacji mistrzostw świata.

Krogh ma w CV łącznie poprowadzonych 18 meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji, z czego 12 w fazach zasadniczych tych rozgrywek. Pięć razy prowadził także mecze Ligi Mistrzów, jednak aż cztery na poziomie eliminacji. W 2023 roku zadebiutował w kwalifikacjach do dużego turnieju i w eliminacjach EURO 2024 sędziował dwa spotkania. Jednym z nich był mecz Malty, przegrany przez „Sokoły” na swoim stadionie 1:3 z Ukrainą. Było to jedyne spotkanie z udziałem Malty, które poprowadził. Polsce za to jeszcze nie miał okazji sędziować.

Kilka razy za to poprowadził spotkania młodzieżowych drużyn „Biało-Czerwonych”, a po raz ostatni we wrześniu 2021 roku w ramach eliminacji EURO U21. Wówczas prowadzona przez Macieja Stolarczyka kadra do lat 21 przegrała w Lublinie z Izraelem 1:2. W spotkaniu Polaków z Maltą przy liniach bocznych asystować mu będą Dennis Wollenberg Rasmussen i Steffen Bramsen, a na sędziego technicznego wyznaczono Jacoba Karlsena. Z kolei na wozie VAR wspierać go będą Jakob Kehlet oraz Sandi Putros.

Pierwszy raz od lat z Maltą o punkty

Starcie, które w poniedziałek 24 marca o godzinie 20:45 rozpocznie się na Stadionie Narodowym w Warszawie, będzie naszym dopiero piątym w historii z Maltą. Ostatni raz z tym rywalem mierzyliśmy się w grudniu 2003 roku. Kadra Pawła Janasa wygrała wówczas w Ta’ Qali 4:0. Trzeci raz, ale po raz pierwszy od ponad 43 lat, Polacy rywalizować będą z Maltańczykami o punkty. W eliminacjach do mistrzostw świata 1982 zespół Antoniego Piechniczka zwyciężył w Valletcie 2:0, a rok później we Wrocławiu 6:0.

Zmagania w kwalifikacjach do mistrzostwach świata 2026 „Biało-Czerwoni” rozpoczęli od wymęczonego zwycięstwa z Litwą 1:0, z kolei Malta na inaugurację 0:1 przegrała. Równolegle do meczu Polaków podopieczni Emilio De Leo podejmowali u siebie Finlandię. Jedyną w tym spotkaniu bramkę w 38. minucie zdobył Oliver Antman, po dobitce strzału napastnika Cracovii – Benjamina Kallmana. W spotkaniu z Polską swoim kolegom pomóc nie będzie mógł podstawowy stoper – Kurt Shaw, bowiem w 78. minucie meczu z Finlandią obejrzał czerwoną kartkę.

fot. PressFocus