Niemcy z awansem dzięki… bystrości 15-latka. Został doceniony i nagrodzony

Niemcy wyeliminowali Włochów i awansowali do półfinału Ligi Narodów. Jak się okazuje, jednym z kluczowych momentów była szybka reakcja 15-letniego chłopca od podawania piłek przy wznowieniu gry przez Joshuę Kimmicha. Pomocnik bez chwili zawahania podał piłkę do Jamala Musiali, który wykorzystał zamieszanie w szeregach włoskiej reprezentacji i zapewnił kolegom prowadzenie na 2:0.

Niemcy zawdzięczają awans „chłopcowi od podawania piłek”

To był bez wątpienia mecz pełen emocji i wielu niezwykle ciekawych, choć i kuriozalnych akcji. W rewanżowym starciu ćwierćfinałów Ligi Narodów Niemcy zremisowali 3:3 z Włochami i dzięki wygranej 2:1 w pierwszym spotkaniu na Stadio San Siro wywalczyli sobie awans do półfinału, gdzie ich kolejnym rywalem będą Portugalczycy. Warto jednak odnotować, że w Niemczech bohaterami nie są piłkarze, lecz pewien 15-latek, który miał swoje „pięć minut” w pierwszej połowie starcia na Signal Iduna Park w Dortmundzie.

Dla Noela Urbaniaka był to debiut w roli chłopca od podawania piłek. Mimo wszystko młody Niemiec z pewnością nigdy nie zapomni tego dnia, jako że w dużej mierze to właśnie on przyczynił się do zwycięstwa Niemców nad Włochami, dzięki przytomności umysłu i błyskawicznej reakcji. W około 35. minucie meczu meczu szybka reakcja Noela miała kluczowe znaczenie przy trafieniu Jamala Musiali na 2:0.

Po ważnej obronie bramkarza Gianluigiego Donnarummy na rzut rożny Urbaniak błyskawicznie rzucił piłkę Kimmichowi. Pomocnik także zachował się bardzo sprytnie – to on gestem ręką poprosił nastolatka o piłkę, a chłopiec zareagował natychmiast – idealnie „rozegrał” z nim akcję, podając mu piłkę do rąk. Kimmich w mig ustawił piłkę w punkcie kornera i podał do Musiali na pustą bramkę. Był to gol bardzo podobny do akcji Trent Alexander-Arnold – Divock Origi z FC Barceloną. W tym momencie Donnarumma… poszedł dyskutować z arbitrem i mógł tego żałować.

Gol później został określony przez ekspertów jako „piłkarskie jaja” w wykonaniu gości z Włoch. 15-latek po ostatnim gwizdku znalazł się na ustach nie tylko dziennikarzy, ale i również reprezentantów „Die Mannschaft” – w tym Juliana Nagelsmanna.

− Ten chłopak od podawania piłek spisał się wręcz znakomicie w tej sytuacji. Ale oczywiście kluczowy był też Josh, który czekał na tę piłkę. Podał do Jamala, który ustawił się inteligentnie i wykorzystał akcję. Nie da się czegoś takiego wyreżyserować. Aby to osiągnąć, trzeba by zabrać bramkarza na trening przeciwnika. To była niesamowicie inteligentna akcja tych dwóch zawodników. Ale Urbaniak też spisał się świetnie. To był występ światowej klasy całej trójki – skomentował po meczu Julian Nagelsmann.

Niemcy nagrodzili 15-latka

Noel Urbaniak po ostatnim gwizdku stał się jednym z największych bohaterów tego wieczoru. Joshua Kimmich bez chwili zastanowienia podbiegł do niego, po czym wręczył piłkę z autografem, chcąc wyrazić mu swoją wdzięczność. To nie koniec niespodzianek, jakie spotkały 15-latka tamtego wieczoru, jako że dyrektor sportowy, czyli Rudi Voeller zapewnił chłopaka, że tą „asystą asysty” zagwarantował sobie darmowy bilet na półfinał Ligi Narodów, w którym to Niemcy podejmą na Allianz Arenie ekipę z Portugalii.

− To szalone, jak wszystko się potoczyło. Teraz znają mnie całe Niemcy. Mój TikTok eksplodował – liczba obserwujących wystrzeliła niesamowicie w górę! To niewiarygodne – mówił po meczu Noel Urbaniak, który nie krył swojego wielkiego szczęścia.

Fot. Screen X/RTL