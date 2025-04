RB Lipsk już ogłosił pierwszy letni transfer

Choć do rozpoczęcia letniego okienka transferowego pozostało jeszcze trochę czasu, to niektóre niemieckie kluby podjęły już pierwsze kroki w celu wzmocnienia swoich drużyn. Zdecydował się na to przede wszystkim RB Lipsk – z dniem 1 lipca 2025 roku, szeregi „Byków” wzmocni utalentowany Ezechiel Banzuzi z belgijskiego klubu OH Leuven. Nieoficjalnie mówi się o kwocie 16 milionów euro.

RB Lipsk z pierwszym transferem

RB Lipsk sezon 2024/25 może powoli spisać na straty i uznać za jeden z najgorszych na przestrzeni ostatnich lat. Kompromitacja w Lidze Mistrzów (jedna wygrana na osiem meczów), bilans 12-9-7 w Bundeslidze i aż 23 punkty straty do liderującego Bayernu, kilka kompromitujących wyników i wreszcie zwolnienie trenera Marco Rose, który i tak miał pracować tylko do czerwca. Choć ekipa „Byków” walczy jeszcze o pewne cele w tej kampanii, to kierownictwo sportowe pracuje już w pocie czoła nad zaplanowaniem kadry na kolejny sezon.

Choć do otwarcia letniego okienka transferowego pozostało jeszcze sporo czasu, to klub z Saksonii nie zamierza czekać i postanowił działać z wyprzedzeniem, chcąc uprzedzić konkurencję. RB Lipsk ogłosił pozyskanie pierwszego zawodnika na lato 2025 roku – na zasadzie transferu definitywnego z dniem 1 lipca nowym graczem RasenBallsport Leipzig zostanie utalentowany Ezechiel Banzuzi, który występuje na pozycji środkowego pomocnika w belgijskim OH Leuven.

Nadchodzące mecze

– Jesteśmy zachwyceni, że Ezechiel zdecydował się dołączyć do RB Lipsk pomimo dużego zainteresowania ze strony innych klubów Bundesligi, a także z zagranicy. To klasyczny pomocnik typu box-to-box, duży, szybki, fizyczny i silny technicznie.

– Jako środkowy pomocnik lubi odgrywać dużą rolę w grze. Dobrze podaje piłkę i potrafi być groźny także w ostatniej tercji, zwłaszcza po stałych fragmentach gry. Jest młody, głodny gry, ma duży potencjał i dlatego jest dokładnie takim zawodnikiem, jakiego chcieliśmy pozyskać. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Ezechiel chce zrobić z nami kolejny krok w swojej karierze – powiedział Marcel Schaefer, członek zarządu ds. sportu.

Kim jest Ezechiel Banzuzi?

Nowy nabytek RB Lipsk w OH Leuven gra od lata 2023 roku. Trafił tam za 1,2 mln euro. Wcześniej występował w NAC Breda, której też jest wychowankiem. W trakcie krótkiej kariery piłkarskiej wystąpił łącznie w 142 meczach o stawkę, w których to strzelił 18 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Jego szacunkowa wartość to z kolei około 10 milionów euro – wyliczył tak portal „Transfermarkt.de”. To Holender z rocznika 2005, który ma na koncie ponad 2000 minut w tym sezonie belgijskiej Juliper Pro League. Tylko dwóch piłkarzy w klubie gra więcej od 20-latka będącego filarem środka pola.

– Jestem naprawdę zadowolony z faktu, że moja przyszłość leży w Lipsku. Ten klub jest znany jako idealne miejsce dla młodych zawodników do rozwijania swojej gry na najwyższym poziomie – są na to niezliczone przykłady. Klub dał jasno do zrozumienia, że naprawdę chce mnie pozyskać i ma jasne plany dotyczące mojej przyszłości tutaj.

– Bundesliga to również naprawdę silna liga. Jestem kimś, kto daje z siebie wszystko na boisku. Zawsze będę dawał z siebie 100% i chcę jak najszybciej przekonać do siebie fanów. Nadal będę w pełni koncentrował się na Leuven i naszych celach, zanim przeniosę się tutaj tego lata. Jestem naprawdę wdzięczny za możliwość zrobienia kolejnego kroku w mojej karierze po dwóch naprawdę dobrych latach – skomentował nowy piłkarz RB Lipsk.

Fot. PressFocus