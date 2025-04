Werder z nowym kontraktem dla najlepszego strzelca

Werder Brema ostatnimi tygodniami wrócił na właściwe tory po serii kilku fatalnych występów. Niemałą rolę odegrał w tym wszystkim Marvin Ducksch, czyli najskuteczniejszy zawodnik bremeńczyków pod względem bramek i asyst. Niedawno rozegrał on 25. mecz ligowy w tym sezonie, co poskutkowało i tak pewnym już od tygodni, nowym kontraktem.

Werder z nową umową dla Duckscha

Werder nie miał lekko w ostatnich tygodniach – od początku lutego do połowy marca wygrał zaledwie jedno na siedem ostatnich spotkań, co znacząco pogorszyło jego sytuację w tabeli. Podopieczni Ole Wernera najwyraźniej mają kryzys już za sobą, czego potwierdzeniem mogą być trzy bardzo ważne zwycięstwa ligowe z rzędu (3:0 z Holstein Kiel, 2:0 z Eintrachtem Frankfurt i 2:1 z VfB Stuttgart).

Swoją rolę w tych zwycięstwach odegrał też Marvin Ducksch, czyli najlepszy strzelec i asystent SVW w sezonie 2024/25. W ostatnich tygodniach pojawiło się sporo informacji na temat jego dalszej przyszłości, jednakże kibice nie muszą się obawiać, że ich ulubieniec i najskuteczniejszy bremeńczyk opuści klub nad Wezerą. W jego umowie została aktywowana specjalna klauzula po określonej liczbie występów. Mecz ze Stuttgartem poskutkował automatycznym przedłużeniem umowy o kolejny rok – do końca czerwca 2026 roku.

Musiał wystąpić w 25 spotkaniach, żeby ją aktywować. Pojawiają się jednak rozbieżności, że przecież już dwa tygodnie wcześniej zaliczył spotkanie numer 25. Tyle tylko, że w każdym z tych meczów musiał zagrać przynajmniej 45 minut. W dwóch wszedł tylko na osiem minut i 29 minut, więc one do limitu się nie liczyły. Ostatnio wystąpił on w 27. oficjalnym meczu Bundesligi w tym sezonie.

− Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Marvin Ducksch i Werder będą kontynuować swoją drogę, cieszymy z tej umowy. To tylko pokazuje i potwierdza, że grał bardzo dużo i jest niezwykle cenny i ważny dla nas. Z całą pewnością planujemy Marvina jako część naszego zespołu na nadchodzący sezon. Osiągnięcie tego progu 25 spotkań w sezonie nie jest czymś oczywistym. Jeśli zawodnik przedłuża kontrakt dzięki występom, to jest to sytuacja korzystna dla obu stron. Obecnie staje się jasne, jak ważne jest posiadanie zróżnicowanych profili napastników w naszym składzie. Marvin i Burkey bardzo dobrze się uzupełniają. – powiedział dyrektor działu licencyjnego Werderu, czyli Peter Niemeyer.

Marvin Ducksch i jego przygoda w Bremie

Wychowanek Borussii Dortmund może pochwalić się dość ciekawym CV – w końcu miał okazję grać w kilku niemieckich klubach na poziomie pierwszej i drugiej Bundesligi. Jeśli mowa o klubie z Bremy, to trafił on tam tu latem 2021 roku z Hannoveru 96 i rozegrał do tej pory łącznie 129 spotkań o stawkę – najwięcej spośród wszystkich klubów, dla których występował. Zagrał nawet dwa mecze w kadrze, ale miało to miejsce jesienią 2023 roku, kiedy Julian Nagelsmann dopiero szukał swojego składu i tożsamości. Potem już powołań nie dostał.

Jego dorobek może robić wrażenie – to 53 bramki oraz 38 asysty. Przede wszystkim pomógł on Werderowi awansować do Bundesligi w sezonie 2021/22, popisując się fenomenalnym dorobkiem 20 goli i 10 asyst. Wtedy stworzył zabójczy duet w ataku z Nicklasem Fuellkrugiem. W tym sezonie Werder może być bardzo zadowolony z występów 31-latka, jako że w 31 pojedynkach (wszystkie rozgrywki) strzelił osiem goli i dołożył do tego dziewięć asyst, co pokazuje, że potrafi też współpracować z innymi, a jednocześnie czyni go najskuteczniejszym graczem w ekipie bremeńczyków.

Fot. PressFocus