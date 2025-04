Reprezentant Polski po raz drugi bez trenera. Jak to wpłynie na jego sytuację?

Hannover 96 postanowił po raz kolejny zwolnić trenera – słabe wyniki oraz nieprzekonująca gra sprawiły, że szefowie klubu zdecydowali się na natychmiastowe rozstanie z Andre Breitenreiterem, który pod koniec ubiegłego roku zastąpił Stefana Leitla. Tym samym wypożyczony tam reprezentant Polski będzie miał już trzeciego trenera w sezonie ligowym 2024/25.

Hannover 96 zwolnił trenera

Na papierze Hannover 96 uchodzi za jedną z lepszych drużyn w drugiej Bundeslidze. I choć od lat klub z Dolnej Saksonii walczy o powrót do niemieckiej ekstraklasy, to rok po roku ich starania kończą się na rozczarowujących wynikach. Z pewnością nie pomaga w tym też nieustanna rotacja w sztabie szkoleniowym – począwszy od sezonu 2019/20 doszło już do dziewięciu zmian trenera w pierwszym zespole!

Po tym jak 29 grudnia 2024 roku z posady trenera zwolniony został Stefan Leitl, szefowie postanowili sięgnąć po sprawdzone rozwiązanie – umowę z hanowerczykami podpisał doświadczony i znany w Niemczech André Breitenreiter. Niemniej jednak również i on nie zadomowił się na długo w drużynie, jako że po zaledwie 115 dniach pracy został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym – tak poinformował o tym klub 23 kwietnia. Tym samym nasz rodak i reprezentant Polski – Bartłomiej Wdowik, będzie miał już trzeciego nowego trenera w zespole w tym sezonie.

− Hannover 96 i główny trener Andre Breitenreiter doszli do porozumienia w sprawie zakończenia współpracy ze skutkiem natychmiastowym. Ta wspólnie uzgodniona decyzja jest wynikiem rozmów między 51-latkiem a dyrektorem zarządzającym Marcusem Mannem – czytamy w oficjalnym oświadczeniu na stronie H96.

Póki co nie oczekuje się, że Hannover 96 zatrudni nowego szkoleniowca, jako że funkcję tymczasowego trenera do końca bieżącego sezonu (na cztery najbliższe kolejki ligowe) będzie pełnił Lars Barlemann, który wcześniej asystował Andre Breitenreiterowi. Jego asystentami zostaną z kolei opiekunowie młodzieżowych drużyn jak Dirk Lottner (U-19) oraz Christian Schulz (U-17).

Nadchodzące mecze

Co dalej z Wdowikiem?

Wdowik jesienią był kluczowym zawodnikiem, a zimą stracił status u nowego szkoleniowca. Jak wpłynie na niego ta zmiana? Ostatnio często siedział całe mecze na ławce rezerwowych, a teraz zespół przejmuje asystent, który przecież współpracował z pierwszym menedżerem. Nie wydaje się więc, aby Hannover zdecydował się Wdowika wykupić. Według informacji Jerzego Chwałka z „Super Expressu” były już trener Breitenreiter nie widział Polaka dalej w zespole. Dziennikarz rozmawiał z byłym trenerem przygotowania fizycznego w H96 – Edwardem Kowalczukiem, który tak skomentował sytuację:

– Klub liczy, że Wdowik będzie się rozwijał i powtórzy to, co robił w Jagiellonii, czyli notował asysty i gole, i skutecznie wykonywał stałe fragmenty gry. Według moich obserwacji trener nie był zadowolony z parametrów szybkościowych i fizycznych Wdowika, co na pozycji wahadłowego jest bardzo ważne – mówił dla „Super Expressu” Kowalczuk.

Fatalne wyniki trenera i brak perspektyw rozwoju

Andre Breitenreiter przegrał trzy mecze z rzędu. Miał okazać się zbawcą, a został kolejnym niewypałem na przestrzeni ostatnich kilku lat. Niemiec zdołał poprowadzić Hannover 96 w roli trenera w zaledwie 13 meczach o stawkę, notując średnią punktową na poziomie 1,23 – co też jest jednym z najgorszych wyników wśród ostatnich szkoleniowców H96. Pod jego rządami drużyna wygrała raptem trzy mecze, zaś jego ogólny bilans prezentuje się następująco:

13 spotkań

trzy zwycięstwa

siedem remisów

trzy porażki

bilans bramkowy 14:16

średnia punktów 1,23

– W kilku fazach drugiej połowy sezonu byliśmy o krok od poczynienia sporego progresu. Niestety, w zbyt wielu meczach nie udało nam się przekuć naprawdę dobrych występów w zwycięstwa. Tak to czasem bywa w piłce nożnej – nie można tego później zmienić. Cieszę się, że mogłem się zaangażować i pomóc zimą. Uważam również, że logiczne i konsekwentne jest zakończenie naszej wspólnej podróży w tym momencie, jeśli klub chce się zreorganizować od lata. Oczywiście pozostanę związany z Hannoverem 96 i życzę klubowi wszystkiego najlepszego w przyszłości – skomentował po zwolnieniu Andre Breitenreiter.

Fot. PressFocus