OFICJALNIE: Real Madryt ogłosił odejście Carlo Ancelottiego

Dzień po ostatnim „El Clasico” Carlo Ancelotti został oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Jego kadencja w „Canarinhos” rozpocznie się tuż po rozegraniu przez Real Madryt ostatniego meczu w tym sezonie. Teraz, dzień przed jego pożegnaniem z „Los Blancos”, klub z Bernabeu oficjalnie zakomunikował odejście Włocha.

Real oficjalnie ogłosił odejście Ancelottiego

Na czterech sezonach zakończy się druga kadencja Carlo Ancelottiego w Realu Madryt. Już kilkanaście dni temu Włoch został oficjalnie ogłoszony przez brazylijską federację nowym selekcjonerem „Canarinhos”. Jego kadencja w reprezentacji Brazylii rozpocznie się tuż po ostatnim meczu „Królewskich” w tym sezonie, którym będzie domowa rywalizacja z Realem Sociedad. Dzień przed starciem z niewalczącą już o nic ekipą z Kraju Basków wicemistrzowie Hiszpanii oficjalnie ogłosili odejście Ancelottiego z Bernabeu.

Spotkanie z Realem Sociedad będzie dla włoskiego szkoleniowca meczem numer „353” w roli trenera „Los Blancos”. W historii Realu Madryt tylko Miguel Munoz poprowadził ten klub w większej liczbie meczów – 605 razy. Z kolei pod względem liczby zdobytych z Realem pucharów nikt już nie może równać się z Ancelottim. Odniesiony pod koniec 2024 roku triumf w Pucharze Interkontynentalnym sprawił, że 65-latek sięgnął po 15. trofeum w roli szkoleniowca „Królewskich”.

Większą liczbę pucharów Włoch zdobył w trakcie swojej drugiej kadencji na Bernabeu. Podczas czterech ostatnich sezonów Real pod jego wodzą zdobył 11 trofeów – 2x mistrzostwo Hiszpanii (2022, 2024), 2x Ligę Mistrzów (2022, 2024), 1x Puchar Króla (2023), 2x Superpuchar UEFA (2022, 2024), 2x Superpuchar Hiszpanii (2022, 2o24), 1x Klubowe Mistrzostwo Świata (2022), 1x Puchar Interkontynentalny (2024). Pozostałe cztery trofea z Realem zdobył w 2014 roku – Ligę Mistrzów, Puchar Króla, Superpuchar UEFA oraz KMŚ.

List do fanów „Królewskich”

– Carlo Ancelotti na zawsze pozostanie wielkim członkiem rodziny „madridistas”. Czujemy się niezwykle zaszczyceni, że mogliśmy cieszyć się trenerem, który pomógł nam osiągnąć tak wiele sukcesów i który również we wzorcowy sposób uosabiał wartości naszego klubu – powiedział dla klubowych mediów prezydent Realu Madryt, Florentino Perez.

Żegnający się z Bernabeu szkoleniowiec wystosował list w kierunku fanów „Los Blancos”. Jego treść brzmi następująco:

– Dziś znów się rozstajemy. Dziś znów biorę do serca każdą chwilę, którą przeżyłem podczas niesamowitej drugiej kadencji w Realu Madryt. To były niezapomniane lata, niesamowita przygoda pełna emocji, tytułów, ale przede wszystkim reprezentowania tego miejsca.

– Dziękuje prezydentowi Florentino Perezowi, klubowi, piłkarzom, mojemu sztabowi, ale przede wszystkim niesamowitym fanom, dzięki którym zawsze czułem się jednym z Was. To, co razem osiągnęliśmy, na zawsze pozostanie w historii – nie tylko triumfy, ale także to, w jaki sposób do nich dochodziliśmy. Teraz zaczyna się nowa przygoda, ale moja więź z Realem pozostanie na zawsze. Do zobaczenia wkrótce, Madridistas! Hala Madrid Y Nada Mas! – napisał szkoleniowiec, który przez sześć sezonów prowadził „Królewskich”.

Choć nie zostało to jeszcze oficjalnie ogłoszone, schedę po Ancelottim przejmie Xabi Alonso, który w roli szkoleniowca Realu zadebiutuje podczas czerwcowych Klubowych Mistrzostw Świata. W tym miesiącu Włoch po raz pierwszy poprowadzi reprezentację Brazylii, a jego debiut przypadnie na wyjazdowy mecz eliminacji mundialu 2026 z Ekwadorem, który odbędzie się 6 czerwca. Pięć dni później zaś pierwszy raz poprowadzi „Canarinhos” przed brazylijską widownią. W Sao Paulo, na stadionie miejscowego Corinthinans, kadra podejmie Paragwaj.

fot. PressFocus