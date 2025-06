Mistrz Europy z 2023 roku przedłużył kontrakt

Lee Carsley od kilku lat jest na ustach fanów brytyjskiej piłki – w końcu w 2023 roku sięgnął on po mistrzostwo Europy do lat 21 z młodzieżową reprezentacją Anglii i miał okazję zaliczyć krótki epizod jako selekcjoner „Synów Albionu”. 51-latek nigdy nie ukrywał swojego przywiązania do młodzieżówki. Po raz kolejny to udowodnił.

Mistrz Europy z 2023 roku z nową umową

Lee Carsley cieszy się sporym uznaniem w całej Wielkiej Brytanii. W końcu w 2023 roku wraz ze swoimi podopiecznymi z reprezentacji narodowej do lat 21, sięgnął po mistrzostwo Europy w tej kategorii wiekowej po blisko 39 latach „posuchy”. W tamtym finale grali m.in.: Taylor Harwood-Bellis, Levi Colwill, Anthony Gordon, Morgan Gibbs-White czy Cole Palmer. Irlandczyk rozwinął wielu zawodników w trakcie swojej dotychczasowej przygody z angielską młodzieżówką i zdołał przywrócić jej status topowej reprezentacji narodowej w kategorii wiekowej U21.

Angielska federacja ma jednak dalsze plany wobec Lee Carsleya, dlatego też 4 czerwca oficjalnie ogłoszono, że 51-latek podpisał nowy długoterminowy kontrakt, który zwiąże go z młodzieżówką co najmniej do zakończenia mistrzostw Europy U-21 w 2027 roku. Tym samym można wywnioskować, że pozostanie on na swoim stanowisku niezależnie od wyników, jakie osiągnie wraz z podopiecznymi na tegorocznym EURO.

− Szczerze mówiąc, to była łatwa decyzja. Naprawdę podobał mi się czas spędzony w FA, czuję się uprzywilejowany stanowiskiem, na którym jestem, i ceniony jako członek personelu, więc to ekscytujące czasy, aby pracować z tym nowym pokoleniem angielskich piłkarzy. Rozmawialiśmy o przedłużeniu kontraktu od jakiegoś czasu i mamy nadzieję, że termin pozwoli nam teraz skupić się na EURO i kolejnych mistrzostwach Europy. To była dość prosta decyzja i jestem dumny z faktu, że postrzega się mnie jako osobę wykonującą dobrą robotę i mam nadzieję, że będę mógł to kontynuować – powiedział Lee Carsley po przedłużeniu umowy.

Od sierpnia do grudnia 2024 roku miał on również okazję zaliczyć epizod jako selekcjoner „Synów Albionu”, odnosząc w tym czasie pięć zwycięstw oraz notując jedną porażkę, przy robiącym wrażenie bilansie bramkowym 16:3. W styczniu bieżącego roku powrócił on jednak do swoich obowiązków w kadrze U-21, po tym jak nowym opiekunem reprezentacji Anglii mianowano Thomasa Tuchela. Co ciekawe, Lee Carsley kompletnie nie miał ambicji, żeby prowadzić kadrę seniorów, bo nie to jest jego misją. Nawet nie krył, że nie chce objąć seniorów. Powiedział, że nie aplikował na to stanowisko na stałe.

Anglia broni tytułu mistrzów Europy

Obecnie Lee Carsley wraz ze swoimi podopiecznymi przygotowuje się do nadchodzących mistrzostw Europy do lat 21. Obrońcy tytułu w fazie grupowej zmierzą się z takimi nacjami, jak Czechy, Słowenia oraz Niemcy. Pierwszy swój mecz na turnieju, który odbędzie się na Słowacji Anglicy rozegrają w czwartej 12 czerwca o godzinie 21:00 zmierzą się z Czechami w Dunajskiej Stredzie.

– Przygotowania poszły dobrze i mieliśmy kilka dobrych dni treningów. Zawsze bierzesz pod uwagę fakt, że zawodnicy mogą mieć wiele zajęć poza obozem, więc chcesz ich w tym wspierać, ale także sprawić, by byli skupieni i zmierzali do celu, jakim jest wyjazd na Słowację i miejmy nadzieję, obronę tytułu. Wykorzystaliśmy ten tydzień jako obóz przygotowawczy, aby oddzielić przygotowania od występów. Porozmawiamy z zawodnikami za kilka dni, kiedy się spotkamy, aby omówić nasze cele i zadania – skomentował Carsley przygotowania Anglii do mistrzostw Europy U-21.

fot. screen Optus Sport / YouTube