Raków sprząta kadrę. Niewypał odchodzi z Częstochowy

Raków Częstochowa bierze się za sprzątanie kadry. Wicemistrzowie Polski powoli zaczynają się wzmacniać, jednak do tej pory dominują transfery wychodzące. Z drużyną Marka Papszuna zdążyło się już pożegnać kilku piłkarzy. Kolejnym jest zawodnik, który spędził poza klubem ostatnie pół roku, mimo iż sam w Częstochowie nie spędził zbyt dużo czasu.

Grecka tragedia, choć transfer bezgotówkowy

Raków do tej pory przeprowadził dwa transfery do klubu – wykupił Jonatana Brauta Brunesa, a także wypożyczonego ze Stali Rzeszów Jesusa Diaza. Blisko przenosin pod Jasną Górę są też Karol Struski i Lamine Diaby-Fadiga. Z klubu odeszli już z kolei: Dusan Kuciak, Matej Rodin, Milan Rundić, Ben Lederman i Dawid Drachal. Zawodnikiem, który dołącza do tego grona jest teraz także Lazaros Lamprou.

Grek przybył do Rakowa przed poprzednim sezonem, kiedy wygasła jego umowa z Excelsiorem Rotterdam. Przez dwa sezony, które spędził w Holandii, skrzydłowy rozegrał dla klubu z Rotterdamu 65 spotkań. Strzelił w nich 14 goli i zaliczył 12 asyst. Nie ustrzegł jednak swojego klubu przed spadkiem z Eredivisie.

Raków z kolejnym transferowym niepowodzeniem

Gdy wygasła jego umowa w Holandii – zgłosił się po niego Raków. Zbiegło się to w czasie, w którym to do klubu wracał Marek Papszun. Szkoleniowiec nie dał mu jednak realnej szansy. W całej rundzie jesiennej Grek pojawił się na boisku jedynie ośmiokrotnie, zaledwie dwa razy wychodząc w pierwszym składzie. Przełożyło się to na 247 minut gry, w trakcie których skrzydłowy nie dopisał do swojego nazwiska żadnej liczby.

Zimą obie strony podjęły decyzję o rozstaniu. Lamprou został wypożyczony do końca sezonu do ojczystego Volos, który bronił się przed spadkiem z Super League. Zagrał tam 19 meczów, w których uzbierał cztery gole i dwie asysty. Swoją dyspozycją pomógł drużynie uzyskać utrzymanie. Teraz grecki klub podjął decyzję, że sprowadzi go do siebie na stałe. Według portalu Transfermarkt, Grek nie przyniesie jednak żadnego zarobku drużynie z województwa śląskiego.

Gdy Lamprou dołączał do Częstochowy, był trzecim Grekiem w kadrze zespołu – wraz ze Stratosem Svarnasem oraz Vasiliosem Sourlisem. Zbiegło się to w czasie z sytuacją Kristoffera Klaessona. Norweg po grze dla Leeds United trafił na Limanowskiego celem powrotu do formy. Niestety, okazało się, że piłkarz zlewa plan treningowy i podziękowano mu jeszcze tego samego lata. Na koniec okna „lato 2024” trafił do ligi duńskiej.