OFICJALNIE: Pogoń Szczecin sprowadziła pomocnika. Karierę zaczynał w FC Porto

Pogoń Szczecin była o włos od awansu do europejskich pucharów, ale przegrała i finał Pucharu Polski, i bezpośrednią walkę o podium z Jagiellonią. Na pocieszenie królem strzelców został Efthymios Koulouris. Teraz „Portowcy” będą starać się, aby ponownie przywrócić pucharową rzeczywistość. Potwierdzony został właśnie transfer pomocnika. Na razie jednak dużo więcej jest odejść niż transferów przychodzących.

Pogoń Szczecin rozpoczyna zakupy

Kilka dni temu o potencjalnym ruchu poinformował wiceprezes Pogoni Tan Kesler na łączach w programie „Okno Transferowe” na kanale „Meczyki”:

– Z klubem i piłkarzem jesteśmy dogadani. Dołączy do nas w przyszłym tygodniu. Nie wiem, co musiałoby się stać, by coś się tu zmieniło, opóźniło. Trener przeprowadził z nim rozmowę, to bardzo interesujący piłkarz – do tego nasz prezydent ma świetne relacje w Grecji, z racji na swoje biznesy. [Ndiaye – przyp. MZ] Odszedł z Porto by zyskać trochę minut. Miał trochę problemów w Kallithei, ale widzimy w nim potencjał. Jego transfer jest mniej więcej gotowy, czekają go wkrótce testy medyczne.

Mor Ndiaye to defensywny pomocnik, który w swoich początkach był cztery lata w strukturach FC Porto. Po roku w juniorach przez trzy lata grał w drugiej drużynie. W swoim CV ma także występy w Estoril Praii i greckiej Kallithei. W tym drugim klubie był kolegą… Migouela Alfareli, który dostał w Legii drugą szansę. Francuz błyszczał w ataku, stał się gwiazdą i strzelił dziewięć goli. Ndiaye obserwował głównie jego popisy z ławki rezerwowych. O ile w rundzie jesiennej był podstawowym zawodnikiem, tak wiosną grał już niewiele, a w decydujących meczach o utrzymaniu albo wchodził z ławki, albo wcale.

Kallithea się jednak nie utrzymała, bo zabrakło jej punktu. Beniaminek ligi greckiej po roku wraca do drugiej ligi, a Pogoń Szczecin zobaczyła w pomocniku z Senegalu okazję na wzmocnienie. Greckie media mówią, że klub z województwa zachodniopomorskiego zapłaci za piłkarza 50 tysięcy euro. Ndiaye nie chciał pozostać w klubie po spadku. Transfer ten został już oficjalnie potwierdzony przez Pogoń Szczecin:

Potencjalne wzmocnienia i osłabienia kadry

Najwięcej w kontekście tego jak wyglądać ma Pogoń od nowego sezonu mówią się o sprzedaży Efthymiosa Koulourisa. Właściciel klubu Alex Haditaghi chce za wszelką cenę zatrzymać króla strzelców rozgrywek 2024/25. Nie wiadomo jak duże szanse są na to, aby Greka utrzymać w Szczecinie, ale można spodziewać się nowej propozycji umowy, aby zapobiec konkurencji i spróbować budować projekt z tym świetnym snajperem na czele.

Z ruchów przychodzących sporo mówi się ostatnio o Antonio Tikviciu, który był wypożyczony z Watfordu do Grazer AK w Austrii. Były członek młodzieżowych drużyn Bayernu miałby wzmocnić linię obrony. Pogoń walczyła też o pozyskanie pomocnika Velje BK, dawnego piłkarza włoskiej Bologni – Musę Juwarę, ale duński klub odrzucił ofertę za Gambijczyka. Plotki mówią też o zainteresowaniu Maikiem Nawrockim z Celtiku, a także znanym w lidze Luquinhasem – należącym do brazylijskiej Fortalezy. Pierwszym letnim wzmocnieniem był Jose Pozo ze Śląska Wrocław.

Na razie jednak więcej jest odejść. Pogoń Szczecin pożegnała sześciu piłkarzy, w tym doświadczonych i będących w klubie kilka lat Rafała Kurzawę i Mariusza Malca. Dwaj wychowankowie – Marcel Wędrychowski i Kacper Łukasiak trafili z kolei do GKS-u Katowice.

Fot. PressFocus