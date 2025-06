OFICJALNIE: Motor Lublin pozyskał reprezentanta kraju. W ostatnim sezonie był gwiazdą w Austrii

Motor Lublin już od awansu do Ekstraklasy zgłasza aspiracje do awansu w hierarchii i bycia klubem z czołówki ligi. Po bardzo udanym sezonie w roli beniaminka Mateusz Stolarski wraz ze swoją drużyną chce zrobić wszystko, by powtórzyć, a najlepiej jeszcze poprawić wynik z minionych rozgrywek. W osiągnięciu tego celu ma pomóc 23-letni skrzydłowy, który po bardzo udanych miesiącach zadebiutował w reprezentacji.

Motor Lublin dopiął drugi transfer tego lata

Motor po zakończeniu sezonu, żeby zrobić miejsce dla nowych zawodników musiał pożegnać się z kilkoma dotychczasowymi graczami. Zdecydowanie najtrudniejszy do zastąpienia będzie Samuel Mraz, który po wygaśnięciu kontraktu przeniósł się do szwajcarskiego Servette. Dodatkowo Lublin opuszczą: Jean-Kevin Augustin, Kacper Rosa, Igor Bartnik, Kamil Kruk, Marcel Gąsior, Antonio Sefer, Kacper Wełniak i Kaan Caliskaner.

Teraz Mateusz Stolarski może wyczekiwać na wzmocnienia swojego zespołu, tym bardziej, że klub ma zarobić kilkanaście milionów euro na sprzedaży Brighta Ede do londyńskiej Chelsea. Podczas tego okienka transferowego Motor zdążył już ogłosić pozyskanie jednego zawodnika. To Kacper Karasek, który miał duży wkład w powrocie do Ekstraklasy Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Kolejnym, będącym blisko przenosin do Lublina ma być Karol Czubak. Napastnik po świetnym okresie w Arce Gdynia kompletnie nie poradził sobie w Belgii. Teraz chce wrócić do Polski i odbudować się pod wodzą Stolarskiego.

Rozmowy z byłym królem strzelców Betclic 1. Ligi trwają, jednak w międzyczasie Motor dopiął kolejny transfer. Oficjalnie ogłosił transfer pochodzącego z Kosowa Floriana Haxhy. 23-latek ma wzmocnić rywalizację na skrzydłach. Wychowanek Herthy Berlin po wielu latach spędzonych w stolicy Niemiec zdecydował się przenieść do Austrii i jak się okazało była to świetna decyzja.

Motor sprowadza reprezentanta kraju

Florian Haxha przed rozpoczęciem minionego sezonu został zawodnikiem Kapfenberga występującego na zapleczu tamtejszej Bundesligi. Skrzydłowy wystąpił w 28 ligowych spotkaniach, w których strzelił pięć goli i zaliczył aż 11 asyst. Mimo to nie był w stanie pomóc swojej drużynie w wywalczeniu awansu, który był tylko dla zwycięzcy ligi, a Kapfenberg uplasował się na trzecim miejscu w tabeli ze stratą 11 punktów do pierwszego SV Ried.

Gracz urodzony w Berlinie spisywał się na tyle dobrze, że doczekał się powołania na czerwcowe zgrupowanie od Franco Fody, prowadzącego reprezentację Kosowa. Jakby tego mało zagrał w dwóch wygranych meczach towarzyskich – z Armenią i z Komorami. W obu wszedł na boisko z ławki rezerwowych i łącznie uzbierał ponad 70 minut.

– Florian to dynamiczny zawodnik, który przykuł naszą uwagę w zeszłym sezonie. Poza dużą dynamiką cechuje go dobry drybling i łatwość w grze 1 na 1. Ma bardzo dobry przegląd pola i dobrze ułożoną nogę, co pokazał zdobywając 12 asyst w poprzednim sezonie. Wierzymy, że bardzo dobrze odnajdzie się w naszym systemie gry – powiedział w klubowych mediach tuż po podpisaniu kontraktu z nowym zawodnikiem dyrektor sportowy Motoru Lublin – Paweł Golański.