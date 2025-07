Gwiazda Betclic 1. Ligi nie przeniesie się do Wieczystej. Przedłużył kontrakt ze swoim dotychczasowym klubem

Wieczysta Kraków po awansie do Betclic 1. Ligi rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Kusi wielu zawodników do przenosin na Chałupnika propozycjami wysokich zarobków, których często nie są w stanie obiecać inne kluby. Mimo zainteresowania jeden z piłkarzy Miedzi Legnica zdecydował się odmówić, czego dowodem ma być przedłużenie kontraktu.

Zawodnik odmówił Wieczystej – dowodem nowy kontrakt

Wieczysta awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy wywalczyła poprzez grę w barażach. Najpierw pewnie pokonała KKS Kalisz 3:1, a w finałowym starciu zespół Przemysława Cecherza był znacznie lepszy od Chojniczanki Chojnice. Dodatkowym atutem klubu zarządzanego przez Wojciecha Kwietnia był fakt, że oba mecze były rozgrywane przy Chałupnika. Po zrealizowaniu celu, jakim było znalezienie się w Betclic 1. Lidze, od razu poszły za tym wzmocnienia.

Do tej pory Wieczysta zdążyła już pozyskać doskonale pamiętanego z Wisły Kraków i Legii Warszawa Carlitosa, Kamila Dankowskiego, mającego oferty z Radomiaka czy GKS-u Katowice Kamila Pestkę, Dawida Szymonowicza ze spadającej z PKO BP Ekstraklasy Puszczy Niepołomice oraz wypożyczyła Kamila Soberkę z Górnika Zabrze. Dodatkowo zostały przedłużone kontrakty z najważniejszymi zawodnikami. Na dłużej w beniaminku Betclic 1. Ligi zostaną za to: Michał Pazdan, Paweł Łysiak, Rafał Pietrzak i Jakub Wołosik. Swoją pracę będzie też kontynuował trener Przemysław Cecherz.

Jak się okazuje, to dopiero początek odważnych ruchów krakowskiego klubu latem. Mówi się, że w szerokim gronie zainteresowań znajdował się Bartosz Bereszyński. Był tam też Kamil Antonik z Miedzi Legnica, który w ostatnim sezonie bardzo dobrze sobie radził na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Teraz już wiadomo, że nie będzie on bohaterem transferu do Wieczystej. Jak oficjalnie poinformował jego klub, 26-latek zdecydował się na przedłużenie kontraktu z „Miedzianką”. Nowa umowa będzie obowiązywała do końca czerwca 2028 roku, a dodatkowo znalazła się w niej opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Antonik zostaje i będzie walczył o Ekstraklasę

W minionym sezonie Miedź Legnica była bardzo bliska awansu do PKO BP Ekstraklasy. W barażach najpierw dosyć niespodziewanie pokonała Wisłę Kraków i to przy Reymonta, jednak w finałowym starciu okazała się zbyt słaba na Wisłę Płock. Mimo to Wojciech Łobodziński będzie kontynuował swoją pracę i jego zadaniem ma być powtórzenie tego, co już raz mu się udało. W sezonie 2020/21 jako trener klubu z Dolnego Śląska wywalczył awans z pierwszej lokaty w tabeli drugiego poziomu rozgrywkowego.

W poprzednich rozgrywkach Kamil Antonik był jednym z najważniejszych zawodników w swoim zespole. Najlepiej o tym świadczy fakt, że zagrał w każdym możliwym meczu. Łącznie w 36 spotkaniach rozegrał ponad 2500 minut, strzelił dziewięć goli i zaliczył siedem asyst. Był to jego najlepszy sezon w dotychczasowej karierze.

– Cieszę się, że zostaję w Miedzi na dłużej, bo bardzo dobrze się tutaj czuję. Mam nadzieję, że kolejne sezony będą dla mnie co najmniej równie dobre jak ten ostatni. Wierzę, że w ten sposób pomogę drużynie w realizacji naszego wspólnego celu, jakim jest znalezienie się w elicie – powiedział Kamil Antonik dla klubowych mediów tuż po podpisaniu kontraktu.

