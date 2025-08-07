Radomiak idzie na grubo. Mistrz Polski zawita na Struga

Radomiak Radom od sezonu 2021/22 gra w PKO BP Ekstraklasie. Niedługo zakończona będzie budowa nowego obiektu przy Struga i dobrze się składa, bowiem tego lata drużyna znacząco się wzmocniła. Na tym nie koniec, bo zespół należący do Grzegorza Gilewskiego nie dość, że mocno rozpoczął ligę, to i skorzysta z rynkowej okazji. Dość mocne w polskich realiach nazwisko wyląduje wkrótce w Radomiu.

Radomiak ściąga mistrza Polski

Szymon Janczyk z „Weszło” poinformował, że blisko domknięcia jest całkiem zaskakujący ruch. Mowa o pozyskaniu przez drużynę z południowego Mazowsza piłkarza, który nieco ponad 12 miesięcy temu świętował mistrzostwo Polski. Radomiak skorzysta więc z rynkowej okazji klasy premium jak na polskie podwórko – co ważne, to zawodnik dostępny z wolnego transferu.

Do Radomiaka dołączy Adrian Dieguez, który do lipca 2025 roku był zawodnikiem Jagiellonii Białystok. Zapisał się on na zawsze w kartach historii zespołu z Podlasia. Zanotował tam wspaniałą przygodę, podczas której wygrał dwa trofea – mistrzostwo i Superpuchar Polski, a także zajął trzecie miejsce w lidze i dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Przez dwa lata zagrał 63 spotkania, trafił raz do siatki (w meczu z Ajaksem) i zanotował cztery asysty. W europejskich pucharach na Podlasiu uzbierał 10 meczów.

7 sierpnia we wtorek ma on się zjawić w klubie i odbyć testy medyczne. Radomiak na pozycję stopera próbował ściągnąć Bartosza Salamona oraz Carlosa Poncka, ale Polak nie chciał, a drugi z defensorów poddał się po napotkaniu masy problemów natury biurokratycznej. Dieguez więc zakończy poszukiwania nowego obrońcy.

Na sam koniec gry dla drużyny Adriana Siemieńca doszło jednak do popsucia relacji. Hiszpanowi odbiła swego rodzaju „sodówka”. Uważał, że powinien być stoperem pierwszego wyboru i stroił fochy. Do tego stopnia, że podczas wyjazdowego meczu Jagiellonii z FK Novi Pazar (2:1 dla polskiej drużyny) udał się do szatni z poziomu ławki rezerwowych. Siemieniec – pytany o zawodnika – mówił krótko, że woli rozmawiać o tych obecnych na boisku. Władze w Jagiellonii krótko później uznały, że współpraca nie ma sensu i rozwiązano umowę z Dieguezem. Zwłaszcza, że „foch” to była u niego recydywa.

Jego pozycja w hierarchii uległa zmianie po kontuzji kolana odniesionej w przerwie zimowej poprzedniego sezonu. Wówczas na jego miejsce ściągnięto Enzo Ebosse. W tym sezonie odszedł Mateusz Skrzypczak, czyli partner z defensywy Diegueza, a on spodziewał się, że będzie grał w pierwszym składzie. Pomylił się, bowiem podstawową parę stoperów tworzą teraz nowi gracze – Bernardo Vital oraz Yuki Kobayashi.

W Radomiu coraz lepiej

Od czerwca większościowym udziałowcem klubu jest Grzegorz Gilewski, były sędzia międzynarodowy. Ma on spore ambicje i już wydał co nieco na wzmocnienia radomskiej drużyny. Radomski zespół podpisał umowę partnerską z Benficą Lizbona, która obowiązuje od połowy tego roku. Latem powrócił do klubu choćby bardzo ceniony w drużynie ze Struga Maurides. Poza nim do Radomia przyszli choćby: Depu, Alex Niziołek, Vasco Lopes czy Jeremy Blasco. Kilku z nich już zdołało się zaznaczyć na początku sezonu. Maurides strzelił dwa gole i szybko odzyskał pierwszy skład.

Teraz więc (najprawdopodobniej) podstawowy środek obrony „Warchołów” będzie więc mieć olbrzymie doświadczenie zebrane na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej. Ww. Blasco a także Dieguez mają w tych rozgrywkach rozegrane ponad 270 meczów. Do tej pory udało się też zatrzymać Capitę Capembę. Angolczyk w pierwszych trzech kolejkach zanotował dwa trafienia – oba z ekipami z TOP 4 zeszłego sezonu PKO BP Ekstraklasy – mowa o Pogoni Szczecin i Rakowie Częstochowa. Klub odrzucał już za piłkarza oferty w okolicach miliona euro. Radomiak ma po trzech kolejkach siedem oczek – pokonał 5:1 Pogoń, zremisował z Arką 1:1, a także wygrał z Rakowem 3:1. Nikt nie strzelił na razie więcej goli.

