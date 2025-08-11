Milan już dogadał się w sprawie następcy Thiawa

Jak co sezon, Milan ma duże nadzieje na walkę o najwyższe laury. Klub z czerwono-czarnej części miasta jest po sezonie pełnym perturbacji, choć udało się dorzucić do klubowej gabloty jedno trofeum. W sezonie bez europejskich pucharów trzeba bardzo dbać o wydatki oraz przychody, dlatego też w drużynie nie ma szaleństw pod kątem ruchów przychodzących. Wkrótce do zespołu dołączy piąty letni nabytek – kibice mogą go znać z meczów Serie A.

Milan z błyskawicznym porozumieniem – nowy piłkarz to ligowy rywal

Minęły nieco ponad 24 godziny między dwoma ważnymi newsami dla kibiców Milanu. „Rossoneri” dogadali się z Newcastle United w sprawie Malicka Thiawa. Była to oferta nie do odrzucenia, bowiem jak informuje „MilanNews” chodzi o 38 milionów euro plus cztery w bonusach. Drugą z informacji jest natomiast porozumienie z Genoą w sprawie Koniego De Wintera. Powoływany już do seniorskiej reprezentacji Belgii stoper klubu z Ligurii wkrótce zmieni barwy i trafi do Mediolanu. Mówi się o kwocie 20 milionów euro i pięciu w bonusach. Piętnaście procent kwoty ma trafić do Juventusu.

Tego lata w jego kontekście mówiło się o stolicy Lombardii, ale… w kontekście Interu. Los chciał inaczej, podobnie jak w sprawie Luki Modricia. Późno wiosenne plotki przebąkiwały bowiem o realnym sondowaniu tematu zdobywcy Złotej Piłki przez finalistę Ligi Mistrzów. De Winter to czterokrotny reprezentant swojej ojczyzny – trzy z meczów rozegrał w 2025 roku. Milan ściągając Belga zdobywa piłkarza z doświadczeniem na poziomie 71 meczów w Serie A, który jest wychowankiem Juventusu.

W barwach „Starej Damy” zagrał dwukrotnie, ale były to mecze europejskich pucharów – jesienią 2021 otrzymał 10 minut z Chelsea oraz 71 minut w meczu z Malmoe FF. Od tej pory wystąpił 14 razy dla Empoli oraz 57 razy dla Genoi (tutaj trzy gole – wszystkie w Serie A w ostatnim sezonie). To właśnie jego bramka przyczyniła się do zwolnienia jesienią 2024 roku Daniele De Rossiego z Romy.

Letnie transfery to sporo zmian

Milan po ósmym miejscu w Serie A nie jest zadowolony i poczyniono sporo roszad. Massimiliano Allegri zastąpił Sergio Conceicao czym potwierdził swój powrót do klubu po 11 latach. Kibice gorąco wierzą, że ponownie to „Max” okaże się tym, który zapewni mistrzowski tytuł – dokonał już tego w 2011 roku. Dla „Rossonerich” byłoby to absolutnie wyjątkowe, ponieważ kolejne mistrzostwo oznaczać będzie drugą gwiazdkę na koszulkach (z racji 20. mistrzostwa). Allegri do tej pory poprowadził Milan w 178 spotkaniach (tylko w Juve więcej – 420).

Latem do klubu zawitał przede wszystkim Luka Modrić. Chorwacki mistrz zdecydował się spełnić swoje marzenie o grze dla „Rossonerich”, bowiem to właśnie tu grał jego idol – Zvonimir Boban. Do tego stopnia, że odmówił swojemu bohaterowi transferu do Dinama Zagrzeb. Chorwacki playmaker odniósł się niegdyś do grania w piłkę, że jeżeli ma gdzieś grać to po Realu wyłącznie Milan. Jak obiecał, tak zrobił.

Poza zdobywcą Złotej Piłki 2018 trafili na San Siro też: Samuele Ricci z Torino, Pietro Terracciano z Fiorentiny, Ardon Jashari z Club Brugge oraz Pervis Estupinan z Brighton. AC Milan rozpocznie sezon od meczu Pucharu Włoch w 1/32 finału. Rywalem w meczu na San Siro 17 sierpnia będzie drugoligowe Bari. Duże są szanse na to, że w ataku drużyny z Apulii zobaczymy jej nowego zawodnika, dobrze znanego kibicom nad Wisłą – Christiana Gytkjaera.

Fot. PressFocus