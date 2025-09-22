Tryb ciemny

Strona Główna / Ze świata / Ronaldinho z bardzo ważnym zadaniem. Przed nami Gala Złotej Piłki! Kto faworytem?

Ronaldinho z bardzo ważnym zadaniem. Przed nami Gala Złotej Piłki! Kto faworytem?

Napisane przez Patryk Popiołek, 22 września 2025
Ronaldinho

Ronaldinho doskonale wie, jak to jest stać na scenie i trzymać w ręku najbardziej prestiżową nagrodę w świecie futbolu – Złotą Piłkę. Otrzymał ją dokładnie 20 lat temu – w 2005 roku. Hype na niego był wtedy ogromny. Teraz to właśnie on ma wręczyć nagrodę najlepszemu zawodnikowi w 2025 roku. To nie przypadek, a podwójna symbolika. Rywalizacja o zwycięstwo będzie bardzo zacięta, a na przód wysuwają się gracze klubów, które Brazylijczyk bardzo dobrze zna.

Ronaldinho wskaże zwycięzcę

Zdecydowanie w tym roku przygotowania do wydarzenia, jakim jest Gala Złotej Piłki, odbywają się przy znacznie mniejszym echu w otoczeniu. Można się zastanawiać, jak wielu piłkarskich fanów będzie zdziwionych, gdy przekona się, że to już dziś poznamy najlepszego piłkarza 2025 roku, wedle oczywiście tego plebiscytu. Co ciekawe, nierozegrany z powodu złych warunków atmosferycznych mecz PSG vs Olympique Marsylia przełożono… na dzień wręczenia nagród. W ostatnich latach ta prestiżowa nagroda dużo straciła w oczach kibiców, poprzez kontrowersyjne wybory czy nagłe odwołania gali, tak jak w 2020 roku. Niemniej nadal stanowi ona bardzo ważną część piłkarskiego świata i to właśnie dziś dowiemy się, kto wygrał tym razem.

Kto ogłosi ten sukces? Wedle najnowszych informacji przekazywanych przez „Tiempo de Juego” postacią odpowiedzialną za ogłoszenie laureata ma być Ronaldinho. Brazylijczyk, który dokładnie 20 lat temu pokonał w głosowaniu angielskie towarzystwo w postaci Franka Lamparda oraz Stevena Gerrarda. 45-latek wie zatem, jak wiele znaczy ta nagroda dla samego piłkarza i doświadczył tego na własnej skórze.

Rok temu nazwisko wygranego wyczytywał zwycięzca sprzed 30 lat, a więc George Weah, natomiast dwa lata temu ten zaszczyt miał David Beckham. W przypadku Ronaldinho dodatkowym smaczkiem będzie fakt, że przecież grał on zarówno dla Paris Saint-Germain, jak i dla FC Barcelony, a to właśnie pomiędzy zawodnikami tych klubów ma się rozstrzygnąć walka o złotą piłkę.

Dembele czy Yamal, a może Raphinha?

Późnym wieczorem w paryskim Theatre du Chatelet poznamy laureata Złotej Piłki. Jeszcze w sierpniu ogłoszono listę nominowanych, na której znalazł się także Robert Lewandowski, ale oczywiście jego szanse na wygranie są minimalne. Wedle większości mediów sportowych rywalizacja rozegra się pomiędzy dwoma zawodnikami – Dembele oraz Yamalem. Jest jeszcze poruszana kwestia brazylijskiego skrzydłowego „Blaugrany” – Raphinhi, ale raczej będzie on na najniższym stopniu podium, mimo iż jego liczby wyglądają nieziemsko. „The Athletic” w swoich rozważaniach skupiło się już tylko na postaci przebojowego młodego Hiszpana, a także na liderze PSG.

Ousmane Dembele zanotował kapitalny sezon, a szczególnie okres w zimie, kiedy był istną maszyną do strzelania goli. Od połowy grudnia do końca marca strzelił blisko 30 goli i regularnie notował serię meczów ze zdobyczą bramkową – w samym styczniu miał sześć meczów z rzędu z trafieniem, łącznie uzbierał ich 11. Co więcej, zanotował także dwa hat-tricki po sobie. Co najważniejsze, jego forma mimo spadku była kluczowa dla Paris Saint-Germain. Ostatecznie drużyna Luisa Enrique zgarnęła praktycznie wszystko. Wygrane na krajowym podwórku, a przede wszystkim Liga Mistrzów. Być może brakuje jedynie tryumfu w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Lamine Yamal był filarem FC Barcelony, która zdobyła mistrzostwo Hiszpani, Puchar Hiszpanii oraz superpuchar kraju. W Lidze Mistrzów nie udało im się wejść do finału, lecz Lamine z marszu stał się kandydatem do Złotej Piłki. W ostatnim sezonie we wszystkich rozgrywkach strzelił 18 goli, a do tego dołożył aż 25 asyst (dane: „Transfermarkt.pl”). Miewał jednak spotkania przeciętne. Był taki długi moment, że w 2025 roku miał zaledwie… jednego ligowego gola. Statystyki te jednak podreperował końcówką – chociażby El Clasico czy derbami Barcelony z Espanyolem.

W jego przypadku bardzo istotna jest także jego niesamowita rozpoznawalność i medialność w ostatnim czasie – po prostu o 18-latku i jego życiu prywatnym – było i jest głośno praktycznie wszędzie. Media żyją każdym jego najmniejszym ruchem, a dzieciaki chcą być na boiskach Yamalem.

Polecamy także
25 lipca 2025
Oni wciąż grają! Znani piłkarze zbliżający się do końca kariery
Piłkarze blisko końca kariery cz.2
10 sierpnia 2025
Oni wciąż grają! Znani piłkarze zbliżający się do końca kariery (cz. II)
Polscy piłkarze
27 lipca 2025
Zapomniani polscy piłkarze – co u nich słychać?

„France Football” miało już przekazać zwycięzcy informację o wygranej i według mediów będzie to reprezentant Francji. Oczywiście nie ma żadnej oficjalnej informacji, a wszystko to są „przecieki”, które nie raz nie mają pokrycia z rzeczywistością.

Fot. PressFocus

Ze świata Barcelonalamine YamalOusmane DembelePSGRaphinhaRonaldinhoZłota Piłka 2025

Autor

Avatar użytkownika
Patryk Popiołek
Premier League, Pozostałe ligi

Nad ranem NBA, a za dnia piłkarskie przygody. W wolnych chwilach komentator, który poza wielkimi ligami, niezwykle ceni sobie wyjazdy na boiska okręgówki.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
nowa oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
Ruch Chorzów - Chrobry Głogów
Obie strzelą
kurs
1.81
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.