Pogoń Szczecin – Cracovia. Typy, kursy (6.06.2020)

Dzisiejsze zmagania w ekstraklasie zakończymy w Szczecinie. Pogoń podejmie u siebie Cracovie. Oba zespoły są rywalami w walce o europejskie puchary i ten mecz może mieć duże znaczenie w kontekście ich końcowej pozycji w ligowej tabeli. Z pewnością czeka nas tzw. mecz walki, a żaden z zespołów nie będzie chciał odpuścić. Piłkarze ruszą do gry o 20:00 na stadionie im. Floriana Krygiera.

Pogoń Szczecin – Cracovia zapowiedź (sobota, 20:00)

“Pasy” w poprzedniej kolejce oddali trzy punkty Jagiellonii. Michał Probierz nie ukrywał swojego rozczarowania po meczu. Dla Cracovii w lidze była to już piąta porażka z rzędu, a drużyna w ostatnich miesiącach wygląda naprawdę kiepsko. 47-latek wie jednak, że jego zespół nadal walczy o europejskie puchary.

– Mamy serię porażek, ale należy też pamiętać, że było 2,5 miesiąca przerwy. Dlatego nikt nie ma w głowie tego, że wcześniej tyle spotkań przegraliśmy. Teraz ciężko trenujemy, by zdobyć punkty – zaznaczał przed meczem na konferencji prasowej Probierz.

Dla trenera oraz wiceprezesa klubu najważniejsze jest przede wszystkim to, że w jego drużynie nie ma urazów. To ważne, ponieważ już we wtorek czeka ich wyjazd do Gdańska na mecz z Lechią. Łącznie piłkarzy czeka zatem sporo godzin w autobusie.

Z drugiej strony jest Pogoń, która także nie zaliczy ostatnich miesięcy do najlepszych. Podopieczni Kosty Runjaicia borykają się z serią sześciu spotkań bez zwycięstwa. Po raz ostatni wygrali na początku lutego z Wisłą Płock. Pogoń wygląda przede wszystkim niezdarnie w ofensywie, co może być spowodowane odejściem Adama Buksy, za którego nie znaleziono odpowiedniego następcy.

Sędzia w dzisiejszym spotkaniu będzie Szymon Marciniak.

Pogoń Szczecin – Cracovia kursy bukmacherów

Bukmacherzy nie określili faworyta na to spotkanie. Kurs na zwycięstwo Pogoni wynosi bowiem 2.69, a na remis 3.00. Po postawieniu na wygraną Cracovii możemy liczyć z kolei na kurs w wysokości 2.88.

Pogoń Szczecin – Cracovia typy

Jedni jak i drudzy przeżywają kryzys w rundzie wiosennej. Pogoń ma za sobą aż sześć spotkań bez zwycięstwa w lidze, natomiast Cracovia oddaje rywalom komplet punktów od pięciu kolejek. Trudno zatem wytypować to spotkanie, ale skłaniamy się ku małej liczbie bramek.

Pogoń Szczecin – Cracovia | Typ: poniżej 2,5 bramek w meczu @ 1.59 BETFAN

Pogoń Szczecin – Cracovia | Typ: Każda drużyna powyżej 1 żółtej kartki @ 1.90 BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne