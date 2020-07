Formacją, która najbardziej szwankuje u Pepa Guardioli jest z pewnością defensywa. Kłopoty zdrowotne obrońców oraz brak klasowych zmienników odbił się w tym sezonie chociażby na postawie “Obywateli” w Premier League. Hiszpański szkoleniowiec zamierza więc wzmocnić tę formację zawodnikiem od lat udowadniającym swoją klasę na angielskich boiskach.

Guardiola upatrzył sobie Nathana Ake. Holenderski obrońca walczy w tym sezonie o utrzymanie w lidze Bournemouth. Prezentuje się jednak na tyle dobrze, że hiszpański menedżer chciałby przekonać go do przejścia na Etihad, o czym informuje “The Athletic”.

Uniwersalny zawodnik

Nathan Ake może występować zarówno w środku obrony, jak i na lewej stronie defensywy. To duży atut, patrząc na to, że kontuzje często nękają zarówno stopera Aymerica Laporte’a, jak i lewego obrońcę Benjamina Mendy’ego. Ake ma doświadczenie w grze w dużym klubie. Przez sześć lat był bowiem zawodnikiem Chelsea. Choć na Stamford Bridge wielkiej kariery nie zrobił, to w ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że dawny pracodawca z chęcią powitałby go ponownie w Londynie.

Wzmocnienia defensywy

Wygląda na to, że pieniądze ze sprzedaży Leroy’a Sane zostaną wydane na wzmocnienie defensywy. Patrząc na sytuację w tabeli Bournemouth, cena za pozyskanie Ake nie musi być wcale wygórowana. Jeśli “Wisienki” spadną do Championship, spadnie również kwota, którą City musiałoby wyłożyć za holenderskiego obrońcę.