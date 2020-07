S.S. Lazio – AC Milan. Typy, kursy (4.07.2020)

S.S. Lazio w najbliższym spotkaniu zmierzy się z Milanem. Czy drużyna Simone Inzaghiego odniesie trzecie zwycięstwo z rzędu? A może to Milan przedłuży serię meczów bez porażki do czterech?

S.S. Lazio – AC Milan zapowiedź

Wydaje się, że Lazio powinno zakończyć sezon na ligowym podium. Strata do Juventusu drużyny z Rzymu wynosi obecnie cztery punkty. Choć podopieczni Simone Inzaghiego przegrali tylko jeden z trzech meczów po powrocie ligi, raczej trudno oczekiwać, że wyprzedzą bardziej utytułowanych rywali. Warto dodać, że w meczu z Milanem nie zagra walczący o Europejskiego Złotego Buta Ciro Immobile, co może okazać się osłabieniem.

Z kolei Milan jeszcze nie poniósł porażki po powrocie rozgrywek, Najpierw zespół zremisował 0:0 z Pucharze Włoch z Juventusem, potem wygrał w lidze z Lecce i Romą, a ostatnio zremisował 2:2 ze Spal. Ostatni wynik nie może być dla “Rossonerich” powodem do dumy i piłkarze raczej będą się starać o to, by zmazać plamę po nim w meczu z Lazio.

Ostatni mecz pomiędzy zespołami, który odbył się w Mediolanie, zakończył się wygraną zespołu Simone Inzaghiego 2:1. Wówczas wynik otworzył Ciro Immobile, którego tym razem zabraknie.

S.S. Lazio – AC Milan kursy

Według bukmacherów, faworytem tego starcia jest Lazio (kurs 2.33). Tymczasem kurs na wygraną Milanu oceniono na 3.10, a na remis na 3.30.

S.S. Lazio – AC Milan typy

Obie drużyny w tym spotkaniu powinny znaleźć drogę do bramki. Gwarancją goli dla Lazio w tym sezonie jest nie tylko obecność Ciro Immobile, który tym razem nie zagra. Luis Alberto zaliczył od początku sezonu w lidze aż 14 asyst i może w meczu z Milanem powiększyć swój dorobek.

Lazio – Milan | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.75 BETFAN

Lazio – Milan | Typ: Luis Alberto zaliczy asystę @2.50 BETFAN

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne