Przed dwoma tygodniami zakończyły się rozgrywki niemieckiej Bundesligi. Jak się okazuje, niektórzy zawodnicy podczas świętowania odpięli wrotki.

Mowa o napastniku Borussii Dortmund. Erling Haaland wyjechał na urlop do rodzimego kraju. Podczas imprezy w jednym z klubów nocnych Norweg był uczestnikiem awantury, w skutek czego został wyproszony przez ochroniarzy.

W internecie pojawiło się nagranie z całego zajścia. W materiale wideo można dostrzec, że ochrona klubu nie pozwala wejść Haalandowi z powrotem do lokalu. Na ten moment nie wiadomo, czy klub z Dortmundu zdecyduje się wyciągnąć jakiegoś rodzaju konsekwencje w stosunku do swojego zawodnika.

19-latek do Borussii przyszedł z Red Bull Salzburg podczas zimowego okna transferowego, zapłacono za niego wówczas kwotę 20 mln euro. Można powiedzieć, że z miejsca stał się gwiazdą zespołu Luciena Favre’a. Zagrał w 15 spotkaniach ligi niemieckiej, w których może pochwalić się bilansem 13 bramek i 3 asyst. W pozostałych rozgrywkach strzelił 3 gole w 3 meczach.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS

— Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020