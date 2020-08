Chievo – Empoli. Typy, kursy (4.08.2020)

Zespoły z Serie B zaczynają walkę o najwyższą klasę rozgrywkową w ramach rywalizacji play-off. W pierwszej rundzie baraży Chievo zagra w Weronie z Empoli. Dla obu klubów jest to walka o powrót do Serie A po rocznej przerwie.

Chievo – Empoli zapowiedź (wtorek, 21:00)

Rywalizacja w barażach na zapleczu włoskiej ekstraklasy ustalona jest w taki sposób, iż drużyny z miejsc od ósmego do piątego walczą już w I. rundzie play-off, natomiast ekipy z 3. i 4. lokaty czekają na swojego rywala w następnej rundzie. Chievo zakończyło ostatecznie rywalizację w Serie B na szóstym miejscu. Ta pozycja sprawia, iż drużyna z Werony zagra już w pierwszej rundzie play-off z Empoli.

Obie ekipy mierzyły się w tym sezonie dwukrotnie. Co ciekawe, dwa razy padł ten sam rezultat. Wspominane zespoły dwa razy podzieliły się punktami, gdyż po końcowym gwizdku sędziego na tablicy wyników widniał rezultat 1:1.

Wyższa pozycja Chievo na koniec sezonu sprawia, iż już przed startem rywalizacji, ekipa z Werony jest w nieco lepszej sytuacji. Zespół zagra bowiem na własnym obiekcie.

Chievo – Empoli kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Chievo. Kurs na gospodarzy wynosi 2.24. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.10. Triumf Empoli bukmacherzy ocenili natomiast na kurs 3.30.

Chievo – Empoli typy

Choć atut własnego boiska z pewnością sprzyja Chievo, to trudno wyobrazić sobie, by ten aspekt przesądził o awansie do dalszej rundy play-off. Spodziewamy się zaciętego meczu, w którym obie ekipy strzelą gola.

Chievo – Empoli | Typ: Oba zespoły strzelą gola 1.88 @ Betclic

Chievo – Empoli | Typ: Remis 3.10 @ Betclic