Urał Jekaterynburg – Dinamo Moskwa. Typy, kursy (10.08.2020)

Urał Jekaterynburg w pierwszym meczu sezonu Premier Ligi zagra z Dinamem Moskwa. Który z Polaków tym razem będzie górą – Rafał Augustyniak czy Sebastian Szymański?

Urał Jekaterynburg – Dinamo Moskwa zapowiedź

Drużyna gospodarzy zakończyła sezon na 11. miejscu. Przez moment zespół jednak liczył się nawet w walce o puchary, aczkolwiek na koniec rozgrywek wygrał tylko jeden z pięciu meczów. Warto dodać, że Urał zdecydowanie słabiej spisywał się na wiosnę, notując łącznie tylko trzy zwycięstwa.

Tymczasem Dinamo zajęło ostatecznie 6. miejsce w lidze. Tym samym Sebastiana Szymańskiego i spółkę zobaczymy w przyszłym sezonie Ligi Europy. Nie przeszkodziła w tym nawet porażka u siebie z Orenburgiem w ostatniej kolejce.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

Po raz ostatni drużyny zmierzyły się na początku lipca. Wówczas górą był Urał, który wygrał 2:1 po golach Othmana El Kabira i Pawła Pogriebniaka. Co więcej, to ostatnie jak na razie zwycięstwo zespołu z Jekaterynburga w lidze. Może w tej kolejce piłkarze przypomną sobie, jak wygrywać?

Urał Jekaterynburg – Dinamo Moskwa kursy

Bukmacherzy przewidują w tym starciu wygraną gości (kurs 2.15). Gospodarze według prognoz nie powinni mieć tutaj większych szans na trzy punkty (kurs 3.60), bardziej prawdopodobny wydaje się remis (kurs 3.25).

Urał Jekaterynburg – Dinamo Moskwa typy

Głównym faworytem do zdobycia gola w tym spotkaniu jest piłkarz Dinama, Nikołaj Komliczenko. A może to Sebastian Szymański doprowadzi drużynę gości do wygranej?

Urał – Dinamo | Typ: Nikołaj Komliczenko strzeli gola @2.80 BetClic

Urał – Dinamo | Typ: Sebastian Szymański strzeli gola @5.00 BetClic