Oficjalnie: Yaw Yeboah zawodnikiem Wisły Kraków

Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała o tym, że Yaw Yeboah został nowym zawodnikiem Wisły Kraków. Piłkarz podpisał trzyletnią umowę z zespołem “Białej Gwiazdy”.

Yaw Yeboah to ghański skrzydłowy urodzony w 1997 roku. W ostatnim sezonie był wypożyczony z klubu CD Numancia do Celty Vigo B, w której piłkarz wystąpił w dwudziestu spotkaniach, zdobywając w nich pięć bramek.

Kariera

23-latek latem 2014 roku trafił do drużyny Manchesteru City U-21, przechodząc z Right to Dream Academy. Jednak w pierwszym zespole “The Citizens” nigdy nie zdołał zadebiutować. Z tego klubu był trzykrotnie wypożyczany do takich drużyn jak LOSC Lille, FC Twente Enschede oraz Real Oviedo. W 2018 roku został piłkarzem klubu CD Numancia, lecz sezon 2019/2020 spędził na wypożyczeniu w Celcie Vigo B.

Sezon

Wisła Kraków zajęła trzynastą pozycję w PKO Ekstraklasie w minionym sezonie. Tym samym zespół “Białej Gwiazdy” utrzymał się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Klub zgromadził na swoim koncie 45 punktów, mając pięć oczek przewagi nad miejscem spadkowym.

Fot. Wisła Kraków