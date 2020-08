Niemal pewne jest, że Ronald Koeman zostanie nowym menadżerem Barcelony. W momencie, w którym złoży podpis pod umową, ruszy domino.

Dość niespodziewanie to Koeman wysunął się na prowadzenie wśród kandydatów na nowego trenera klubu z Camp Nou. Warto zaznaczyć, że jeżeli obie strony dojdą do porozumienia, to szkoleniowiec będzie musiał przestać pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Holandii.

Koeman wyciągnął kadrę z marazmu

57-latek prowadzi kadrę narodową od lutego 2018 roku, natomiast jego aktualna umowa obowiązuje do końca 2022 roku. Podczas swojej kadencji wyprowadził Holendrów z marazmu, w którym trwali od kilku lat. Ostatnim sukcesem tego kraju jest 3. miejsce na mistrzostwach świata w Brazylii. Reprezentacja po odejściu Louisa van Gaala nie mogła się odbudować. Światełko w tunelu zaświeciło dopiero niedawno. Piłkarze prowadzeni Koemana zajęli drugie miejsce podczas ostatniej edycji Ligi Narodów, w finale lepsi okazali się być Portugalczycy. Gołym okiem było widać poprawę i pomysł na tę drużynę. W eliminacjach do mistrzostw Europy Holandia zajęła 2. miejsce w grupie C, kadra Niemiec okazała się minimalnie lepsza.

Jakie możliwości są dostępne?

Trudno powiedzieć, żeby zmiana selekcjonera w tym momencie mogła wyjść na dobre. Patrząc na ostatnie lata należy spodziewać się, że federacja sięgnie po krajowego trenera. Można spekulować, że w kręgu zainteresowań mogą znaleźć się szkoleniowcy, którzy obecnie pozostają bez pracy. Niezwykle doświadczony Bert van Marwijk prowadził już Holandię w latach 2008-2012 i obecnie jest bezrobotny po zakończeniu współpracy ze Zjedonczymi Emiratami Arabskimi. Działacze mogą także spojrzeć w kierunku młodszego pokolenia, czyli Clarenca’a Seedorfa, Marka van Bommela, czy Alfreda Schreudera, który ostatnio trenował niemieckie Hoffenheim.