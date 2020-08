Legia Warszawa wymęczyła awans

Legia Warszawa awansował do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W spotkaniu na Łazienkowskiej 3 w Warszawie “Legioniści” okazali się lepsi od mistrza Irlandii Północnej, drużyny Linfield FC.

Z pewnością nie był to najlepszy mecz Legii Warszawa. Jednak ostatecznie liczy się awans do kolejnej rundy. Ten cel udało się osiągnąć, dzięki wygranej 1:0 po bramce José Kanté.

Przebieg meczu

Legia pierwszą groźną sytuację przeprowadziła w 14. minucie meczu, jednak po zamieszaniu w polu karnym piłkę wyłapał bramkarz gości. Pod koniec pierwszej połowy niebezpiecznie zrobiło się pod bramką “Legionistów”, gdy po uderzeniu głową Stafforda, Artur Boruc odbił piłkę na rzut rożny. W drugiej części gry drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną obejrzał Kirk Millar. Niedługo potem Legia dopięła swego, wyszła na prowadzenie. Stało się to za sprawą José Kanté, który uderzeniem z okolicy pola karnego trafił do siatki rywali. W końcówce spotkania dwukrotnie piłka lądowała na obramowaniu bramki. Najpierw w poprzeczkę trafił Rosołek, a chwilę później słupek uratował mistrzów Polski. Legia Warszawa wygrała spotkanie i zameldowała się w kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów.

Wynik

Legia Warszawa – FC Linfield 1:0 (0:0)

1:0 José Kanté 82′

Legia: Boruc; Karbownik, Wieteska, Jędrzejczyk, Mladenović, Antolić, Slisz (46. Rosołek), Wszołek, Gvilia, Luquinhas, Pekhart (70. Kante)

Linfield: Johns; Boyle, Clarke, Larkin, Stafford, Quinn (84. Nasseri), Fallon, Hery (79. Pepper), Millar, Mulgrew, Lavery (76. Manzinga)