Liga Mistrzów: Serge Gnabry bohaterem spotkania

Bayern Monachium wygrał spotkanie z Olympique Lyon i już w niedzielę zagra w finale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. W meczu półfinałowym świetnym występem popisał się Serge Gnabry – strzelec dwóch bramek.

Bohater

Serge Gnabry trafił do siatki rywali już w 18. minucie spotkania. Skrzydłowy w pięknym stylu zszedł z prawej strony i popisał się jeszcze lepszym uderzeniem z lewej nogi. Jednak nie było to ostatnie słowo tego zawodnika w tym meczu. W 33. minucie Robert Lewandowski nie zdołał pokonać bramkarza w dogodnej sytuacji, lecz z pomocą przyszedł właśnie Gnabry, który pewnie dobił futbolówkę do bramki. Zawodnik Bayernu Monachium rozgrywał kapitalne spotkanie, schodząc z murawy w 75. minucie. Niemiec ma na swoim koncie już dziewięć trafień w tej edycji Ligi Mistrzów.

🔴 Serge Gnabry has now scored 9 goals in 9 UCL games this season for Bayern ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/Xjdr2MQqWe — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 19, 2020

Wielki sukces

Bayern Monachium jest coraz bliżej zdobycia kolejnego trofeum Ligi Mistrzów. Ostatni raz “Bawarczykom” udało się to osiągnąć w sezonie 2012/2013, gdy w finale pokonali inny niemiecki zespół – Borussię Dortmund. Teraz rywalem Bayernu będzie Paris Saint-Germain, dla których będzie to historyczne starcie. Nigdy wcześniej “paryżanie” nie grali w finale tych rozgrywek.