Oficjalnie: Arvydas Novikovas zawodnikiem BB Erzurumspor

Oficjalnie zakończyła się przygoda Arvydasa Novikovasa z Legią Warszawa. Litwiński piłkarz został nowym zawodnikiem tureckiego klubu – BB Erzurumspor.

Odejście z klubu stało się faktem. Już wcześniej BB Erzurumspor poinformował o tym, że Novikovas przejdzie testy medyczne w klubie. Wszystko przebiegło zgodnie z planem i zawodnik podpisał kontrakt z tureckim zespołem, który awansował do Süper Lig.

Nieudana przygoda w Legii

Novikovas do klubu z Łazienkowskiej trafił latem 2019 roku. Z pewnością sympatycy “Legionistów” mogli oczekiwać więcej po litewskim zawodniku. Piłkarz wcześniej zachwycał swoją grą w Jagiellonii Białystok, lecz to właśnie z drużyną Legii sięgnął po mistrzostwo Polski. Trudno jednak nie zauważyć, że indywidualnie nie był to ten sam zawodnik, co w barwach zespołu z Podlasia. Piłkarz reprezentował warszawską drużynę w dwudziestu czterech spotkaniach, w których zdobył cztery bramki.

Nowy klub zawodnika

Arvydas Novikovas został piłkarzem BB Erzurumspor, który w poprzednim sezonie zajął drugą pozycję na zapleczu Süper Lig. Tym samym zespół awansował na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Turcji. Litewski piłkarz jest czwartym wzmocnieniem zespołu przed nadchodzącym sezonem. Klub został założony w 2005 roku, a obecnym trenerem jest Mehmet Özdilek.