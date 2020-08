Świetne wieści dla kibiców Leicester City! Klub poinformował na swojej stronie internetowej, że James Maddison podpisał nowy kontrakt. Piłkarz związał się z klubem umową, która obowiązywać będzie do końca czerwca 2024 roku.

Wyjaśniła się najbliższa przyszłość Jamesa Maddisona. Piłkarz przez długi czas był łączony z przenosinami do większego klubu, jednak zdecydował się pozostać w Leicester City.

Radość z podpisania kontraktu

Na oficjalnej stronie internetowej Leicester City możemy przeczytać wypowiedź zawodnika, w którym m.in. nie krył radości z nowej umowy.

“Jestem bardzo szczęśliwy z podpisania nowego kontraktu. To niesamowicie ekscytujący czas, aby być zawodnikiem Leicester City, w którym dzieje się tak wiele pozytywnych rzeczy na boisku i poza nim. Cieszę się, że mogę być tego częścią. To, co osiągnęliśmy jako klub w tym sezonie, jest dla nas ogromnym krokiem naprzód i wiem, że ten zespół stać na wiele więcej” – powiedział piłkarz.

Ważny gracz zespołu

James Maddison do Leicester City trafił latem 2018 roku, przechodząc na zasadzie transferu definitywnego z Norwich City. Piłkarz odnalazł się w drużynie “Lisów” znakomicie, stając się jednym z ważniejszych zawodników zespołu. Jego dobra gra poskutkowała tym, że w listopadzie 2019 roku zadebiutował w dorosłej reprezentacji Anglii. Maddison wszedł jako rezerwowy w wygranym spotkaniu z Czarnogórą.