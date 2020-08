Metz – Monaco. Typy, kursy (30.08.2020)

W sobotę zobaczymy aż 6 meczów w Ligue 1, a jednym z najciekawszych będzie ten, w którym Metz podejmie na własnym obiekcie Monaco. Dla gospodarzy będzie to pierwsze spotkanie w tym sezonie. Która z ekip zaprezentuje się z lepszej strony?

Metz – Monaco zapowiedź

W zeszłym tygodniu Monaco zainaugurowało rozgrywki ligowe w domowym spotkaniu z Reims. Mimo bycia faworytem piłkarze z księstwa nie zdołali pokonać rywala, ba, ledwo urwali mu punkt doprowadzając do wyrównania ze stanu 0:2. Sezon ligowy 2019/2020 nie był do końca udany dla Monaco, gdyż zajęli oni dopiero 9. miejsce. Strata do miejsca gwarantującego grę w Lidze Europy wyniosła zaledwie 1 punkt, co musiało pozostawić jeszcze większy niedosyt w drużynie 8-krotnego mistrza Francji. Niko Kovac musi od samego początku regularnie punktować i zwyciężać, jeśli chce udowodnić swoją trenerską wartość i zaznaczyć wysokie aspiracje swojego zespołu.

Dzisiejszym rywalem Monakijczyków będzie FC Metz, dla którego będzie to pierwsze starcie tego sezonu Ligue 1. W poprzednich rozgrywkach finiszowali oni na 15. pozycji z dość bezpieczną przewagą nad strefą spadkową. Ostatni miesiąc był dla ekipy Vincenta Hognona niezwykle pracowity, gdyż w tym czasie Metz rozegrało aż 7 meczów kontrolnych. Trzeba przyznać, że wyniki Les Grenats były imponujące, gdyż jest to 5 zwycięstw, remis i porażka. Na uwagę z całą pewnością zasługują zwycięstwa z Dijon i Strasbourgiem, a także remis z Montpellier, które mogą w miarę realnie odzwierciedlać dobre przygotowanie do sezonu drużyny. Wszystko to sprawia, że sobotni mecz z Monaco zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Metz – Monaco kursy

W STS niższy kurs na zwycięstwo zobaczymy w przypadku Monaco i jest to kurs 1.95. Remis to kurs 3.45, natomiast zwycięstwo Metz 4.00.

Metz – Monaco typy

Naszym zdaniem spotkanie będzie należało do bardzo wyrównanych. Monaco prowadzone przez Nico Kovaca nie wydaje się jeszcze w idealnej dyspozycji, a ponadto Chorwat nie może nadal skorzystać ze swoich kilku kluczowych graczy. Dlatego też stawiamy w tym meczu na remis.

Metz – Monaco | Typ: Remis @3.45 STS

Metz – Monaco | Typ: Ben Yedder strzeli gola @2.25 STS